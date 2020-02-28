Александр Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности

Источник материала: Кировец

Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и в стране не раз убеждались в его разумности и перспективности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА .





По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси цели государственного развития и интересы народа совпадают. Он заметил, что благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых затяжных противостояний и «показательных» выступлений общественных организаций, примеры которых так часто появляются в международных новостях.

«Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности», — подчеркнул Александр Лукашенко.







Нынешнее мероприятие Президент назвал значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. «Мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями», — заявил Президент.

О зарплатах и занятости

«На эти два важнейших для профсоюзов вопроса — занятость и заработная плата — мы всегда будем обращать самое пристальное внимание», — гарантировал глава государства.

Он напомнил, что на Пятом Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тыс. новых рабочих мест. «Если смотреть исключительно на цифры, то вроде бы задача выполняется, решается. Но вопрос в качестве этих показателей. Новые рабочие места должны быть высокопроизводительными. Если же там зарплата Br400-500, то такое рабочее место никому не надо», — подчеркнул Александр Лукашенко.







Президент призвал профсоюзы обратить внимание на эти моменты. «Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов», — считает он.

Александр Лукашенко также высказался и о правах матерей в плане трудовой занятости, которые должны быть неукоснительно защищены.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость защиты работающих женщин. «В их руках — демографическое благосостояние государства. Семья, мать — это святое. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены!» — подчеркнул он.

Не в каждой стране женщины, родив троих-четверых детей, могут спокойно вернуться на работу. В Беларуси у них есть такая возможность. «Наши многодетные родители не теряют свое место за время декретного отпуска. Более того, все годы, посвященные воспитанию детей, зачисляются в трудовой стаж», — отметил Президент.

О задачах по инфляции

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Об этом он заявил сегодня, выступая на VIII съезде ФПБ.

Глава государства отметил, что в числе вопросов, которые относятся к компетенции профсоюзов, — рост и своевременная выплата заработной платы, обеспечение полной и продуктивной занятости, поддержка наиболее уязвимых категорий работников, улучшение условий труда, контроль исполнительской и трудовой дисциплины, повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции.

«Но есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами», — сказал Александр Лукашенко.

«Вместе с тем есть направления, где мы, мягко говоря, недоработали», — считает Президент. К таковым он отнес эффективность сельскохозяйственного комплекса, отдельные проекты по модернизации промышленности, развитие образования и науки.

«Это те направления, которые нам предстоит детально проанализировать вместе с экономическим блоком страны, — добавил белорусский лидер. — Нужно во что бы то ни стало сохранить производства и трудовые коллективы. Мы это делали всегда, даже в самые сложные времена. Людей на улицу не выбрасывали. Зарплату, пусть и не самую высокую, платили».







О росте цен на продукты питания

Президент Беларуси Александр Лукашенко насторожен ростом цен на некоторые продукты питания. Об этом глава государства заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА .

«Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, — констатировал Александр Лукашенко. — Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом».

Он подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне. «Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему, — подчеркнул Президент. — У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания».

Выступая с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в апреле прошлого года, Александр Лукашенко уже отмечал, что человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 10-20 позициям товаров и услуг ежедневного спроса. Было дано поручение правительству, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, профсоюзам обеспечить приемлемые цены на наиболее значимые товары, от которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и пенсионеров.





«Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции (перечню социально значимых товаров, цены на которые контролировались. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что инфляция в Беларуси составляет всего 5%, но это не значит, что цены не беспокоят тех же пенсионеров или работников с невысокими зарплатами.

По данным ФПБ, за январь 2020 года к декабрю 2019-го потребительские цены на многие продукты питания сохранились на прежнем уровне. Вместе с тем растут цены на молочную продукцию (масло, молоко, сметану, сыры, творог, кисломолочные продукты), а также морковь, свеклу, яйца, гречневую крупу. Отмечается рост цен на помидоры и огурцы. Подешевели свинина (на 5,2%) и крупа овсяная (на 1,3%).

О пенсионной системе

Нынешняя пенсионная система в Беларуси себя изжила и ее надо переформатировать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА .

Федерация профсоюзов выступает за внесение изменений в пенсионное законодательство. По словам Президента, их инициатива заслуживает особого внимания. «Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе, в этом же году (в конце года) начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!» — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, решить этот вопрос Беларуси будет несложно, страна изучает опыт других стран, в том числе и России. «Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую — это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система», — заверил белорусский лидер.

Он добавил, что защита интересов пенсионеров является важнейшим приоритетом для государства.







О предприятиях-банкротах

Инициативы Федерации профсоюзов Беларуси, в том числе о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам, планируется обсудить на совещании у главы государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

Федерация профсоюзов недавно выступила с несколькими инициативами. Предлагается, в частности, совершенствование системы антикризисного управления на предприятиях и по выплате заработной платы предприятиями-банкротами. По этим вопросам председатель ФПБ уже докладывал главе государства.

«Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное — все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников», — отметил белорусский лидер.

Он обратил внимание руководителей на местах, чтобы они на своем уровне помогали выводить предприятия из кризисных ситуаций и оказывали поддержку работникам таких производств. «Займитесь этими вопросами, чтобы пока мы будем формировать нормотворческую базу, вы вместе с профсоюзами решили эти людские вопросы и проблемы», — поручил глава государства.

О проблемах с поставкой белорусских продуктов в Россию

«Видимо, перца в колбасу пересыпали», — пошутил глава государства, говоря о том, почему российская сторона вводит запрет на поставку белорусских продуктов, качество которых очень высокое и ценится по всему миру.

(Будет дополнено)