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«Позвонили в 23.20». Девушка студента, которого госпитализировали с коронавирусом, рассказала, как это было

28.02.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студент БНТУ, у которого обнаружили коронавирус 2019-nCoV, находится в Минской городской клинической инфекционной больнице. В это же медучреждение госпитализированы и его девушка Полина, а также ее родители и двоюродная сестра. Полина согласилась рассказать TUT.BY, как все происходило.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Коронавирус 2019-nCoV выявили у студента из Ирана, который учится на предпоследнем курсе механико-технологического факультета БНТУ. Его зовут Парса, ему 21 год.

С Полиной они встречаются довольно давно. Из Ирана в Беларусь Парса вернулся утром 22 февраля, подтверждает девушка. В последнее время он часто бывал у нее дома, но жил в общежитии, говорит она. Вечером 27 февраля, когда их всех госпитализировали, студент тоже был в гостях у своей девушки. Никаких жалоб на самочувствие у него не было.

— Примерно в 23.20 на телефон Парсы позвонили медики, сказали, чтобы все, кто находится дома, собирались в больницу, — рассказывает Полина. — Когда мы спросили: «Почему?», нам ответили, что скоро приедет бригада и все подробно объяснит.

По словам Полины, семья ждала минут 20−30, пока медики переоденутся в специальную одежду, продезинфицируют машину изнутри и снаружи. Следом за ними приехала еще одна бригада скорой.

— Медперсонал зашел в дом, рассказал о том, почему они к нам приехали. Начали спрашивать о наших контактах за последнее время: кто где был, с кем общался. Также нам измерили температуру, спросили, как себя чувствуем, есть ли какие-то симптомы недомогания.

Парня Полины перемещали в машину скорой помощи в специальном боксе. Сама девушка и ее родственники шли самостоятельно.

Сейчас Парса, Полина, ее родители и двоюродная сестра находятся в Минской городской инфекционной больнице. Примерно в 3 часа ночи, говорит девушка, у всех членов семьи взяли анализы. По ее словам, результаты должны быть известны к 14 часам дня.

Прямо сейчас Полина находится в двухместной изолированной палате. Вместе с ней — двоюродная сестра, с которой в последнее время она общалась. Выходить из палаты им запрещено.

— Все чувствуют себя нормально, — говорит девушка. — До сегодняшнего дня только у меня были симптомы простуды. В понедельник я промокла и промерзла, во вторник начался легкий насморк и озноб. Но это все.

Сколько Полина и ее семья пробудут в больнице, зависит от результатов анализов. Девушка говорит, что врачи постоянно интересуются, как она себя чувствует, спрашивают, болит ли горло.

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Студент БНТУ, у которого обнаружили коронавирус 2019-nCoV, находится в Минской городской клинической инфекционной больнице. В это же медучреждение госпитализированы...
 
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