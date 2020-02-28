Крупная сеть аптек: «Запросы забронировать противовирусные и маски выросли в 40 раз. Сайт лег»

Источник материала: Tut.by

Сегодня Минздрав заявил о первом случае коронавируса в Беларуси — и люди стали активно скупать маски и противовирусные препараты. Сайт системы бронирования аптечной сети ADEL не выдержал и перестал работать по техническим причинам. Чтобы принять все звонки, на работу вышли даже те сотрудники, которые были в отпуске. Компания ADEL просит белорусов не паниковать.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

— Сейчас сайт системы бронирования не работает по техническим причинам. Это связано с серьезным повышением количества пользователей в системе бронирования. Сегодня впервые нами зафиксирован всплеск, запросы забронировать противовирусные препараты и маски выросли в 40 раз, — рассказывает TUT.BY Юлия Шпак, руководитель пресс-службы холдинга «Аптека групп».

Утром в пятницу, 28 февраля, Минздрав сообщил: в Беларуси зафиксирован первый случай коронавируса . Он был выявлен у студента из Ирана, который прилетел из Баку в Минск 22 февраля. И после этой новости люди стали скупать маски и противовирусные препараты.

Как отмечают в аптечной сети ADEL, количество обращений в контакт-центр холдинга «Аптека групп» возросло в три раза. Чтобы принять все звонки, на работу вышли даже те сотрудники, которые были в отпуске.

— Сайт сети аптек ADEL и система бронирования возобновят работу в ближайшее время. Как сотрудники самой крупной коммерческой сети аптек мы просим покупателей не поддаваться излишней панике. Мы каждый час анализируем ситуацию по медицинским изделиям, а также готовы ответить на вопросы покупателей о мерах профилактики коронавируса, — говорит Юлия Шпак.

По ее словам, во вторник в аптеки было поставлено 9,5 тыс. масок, утром в пятницу они еще были в продаже, а сейчас уже все разобрали. Следующая поставка запланирована на понедельник.

— Стоит обратить внимание, что маска полностью не предохраняет от заражения и распространения инфекции. Эффективной мерой профилактики также является мытье рук с использованием антисептических гелей. Только комплексные меры, о которых неоднократно заявляли белорусские медики, обеспечат необходимую профилактику, — комментирует Юлия Шпак, руководитель пресс-службы холдинга «Аптека групп».

В аптечной сети также рекомендуют не покупать лекарства про запас.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Вот здесь мы собираем все, что официально известно на данный момент.