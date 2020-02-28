Вниманию автомобилистов

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В связи с ограниченным количеством существующих мест парковки автотранспорта и ожидаемым массовым посещением зрителей и болельщиков Госавтоинспекция Минской области рекомендует воспользоваться услугами общественного транспорта.

Водителям, которые все же решили воспользоваться личным автотранспортом настоятельно ГАИ рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации и строго выполнять требования временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков дорожно-патрульной службы.

Благодарим за понимание!