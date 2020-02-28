|
На пожаре в Рогачевском районе сгорели двое мужчин
28.02.2020 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе двое мужчин сгорели на пожаре, еще один с ожогами в больнице,
Трагедия произошла ночью 27 февраля в агрогородке Горец. Когда к месту пожара приехали спасатели, дом был полностью охвачен огнем.
На полу в горящей комнате работники МЧС обнаружили тела двух мужчин. Еще одному удалось спастись — он еще до приезда спасателей проснулся от боли, разбил окно и выбрался на улицу.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла ночью 27 февраля в агрогородке Горец. Когда к месту пожара приехали спасатели, дом был полностью охвачен огнем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)