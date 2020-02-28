На пожаре в Рогачевском районе сгорели двое мужчин

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе двое мужчин сгорели на пожаре, еще один с ожогами в больнице, сообщили в МЧС.





Трагедия произошла ночью 27 февраля в агрогородке Горец. Когда к месту пожара приехали спасатели, дом был полностью охвачен огнем.

На полу в горящей комнате работники МЧС обнаружили тела двух мужчин. Еще одному удалось спастись — он еще до приезда спасателей проснулся от боли, разбил окно и выбрался на улицу.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.