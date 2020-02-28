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За взятку судят бывшего следователя. В его речи в суде - и 1937-й, и «слова с высоких трибун», и еще много эмоций

28.02.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве судят бывшего капитана юстиции из управления Следственного комитета по Могилевской области Юрия Клопова. Его обвиняют по пяти статьям: получение взятки, соучастие в преступлении и дача взятки, покушение на преступление и мошенничество. В последнем слове он сказал, что из него «не нужно делать сакральную жертву предвыборной кампании определенных кандидатов» и попросил судить его «за то, что он совершил».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Официальной информации о задержании Клопова не было. По неподтвержденным данным, бывший капитан юстиции попался с поличным при получении взятки сотрудникам КГБ в мае 2019 года. Прокуратура области никак не комментирует позицию обвинения.

Детали дела не комментируют и родственники фигуранта дела. Перед слушанием они негативно реагировали на присутствие СМИ.

— Налетели как вороны. Самое интересное вы пропустили — пусть бы показали, как у нас «гэбисты» (сотрудники КГБ. — TUT.BY) работают, — громко возмущалась перед залом суда мать Клопова. А потом добавила: — Я переживаю за жизнь своего сына.

Также близкие Клопова, которые присутствовали на слушании, обмолвились: «Он здесь, потому что это связано с работой».

Заходящих в зал родных и близких обвиняемый встречал бодрыми «Привет!». Он не выглядел подавленным и на слова матери «Ты только держись, не опускай руки» отвечал из клетки почти радостным: «Ну конечно не буду!».

Свое последнее слово на суде Юрий Клопов начал с того, что он не знает случаев, чтобы оно — это последнее слово — «когда-нибудь кому-нибудь помогало». И затем сослался на слова президента о фальсификациях во время расследования уголовных дел:

«Эти слова, сказанные с высокой трибуны, ничего не значат. Иначе как объяснить то, что я обвиняюсь в преступлениях, в части из них, на основании показаний мразей и подонков. И прокурор это знает, и главный прокурор это знает, и гособвинитель, который тут присутствует и и поддержал обвинение сотрудников Комитета госбезопасности. Получается, что за 25 лет нашей так называемой незалежнай мы добились только того, что к показаниям [сотрудников КГБ], на основании которых людей в 1937-ых годах сажали на большие сроки и отправляли в лагеря, добавили только полиграф и телефонные соединения, которые очень хорошо подгоняются под все обвинения.

Получается, что история циклична. Просто хочется, чтобы в последующем ваши внуки, правнуки не подошли и не спросили, почему на основании таких показаний людей на такие сроки отправляют в тюрьму. Чтобы не было ответа, мол, время было такое.

Не нужно делать из меня сакральную жертву предвыборной кампании определенных кандидатов. Судите меня за то, что я совершил. Всё».

Приговор Юрию Клопову вынесут в понедельник, 2 марта.

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Теги: Могилев
 
 
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Официальной информации о деле Клопова нет, прокуратура не комментирует и позицию обвинения.
 
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