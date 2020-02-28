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Лукашенко о закрытии границ в связи с коронавирусом: «это пустое»
28.02.2020 15:00 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко не считает нужным закрывать границы Беларуси. Об этом он заявил, выступая на съезде официальных профсоюзов 28 февраля,
«Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», - отметил он.
По словам президента, люди в стране спокойно относятся к предпринимаемым мерам, «тихо, спокойно, без гвалта и шума». Он считает, что закрытие границ не будет эффективным средством сдерживания вируса.
«Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении - это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», - убежден он.
Лукашенко обратил внимание на то, что новый вирус распространяется в разных странах, и проведение Олимпийских игр из-за него могут перенести на год. По мнению президента, важно не допустить паники среди населения, а ее могут спровоцировать врачи.
«Начнете вопить, шуметь - как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим, - глава государства. - Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям».
Лукашенко посоветовал белорусам быть аккуратнее и беречь детей.
Ранее глава министерства здравоохранения Владимир Караник также говорил, что закрытие государственной границы в связи с коронавирусом может стимулировать незаконную бесконтрольную миграцию, когда люди въезжают в страну, минуя все пункты контроля.
«Потом, если они нелегально въехали, они будут бояться обращаться и в учреждения здравоохранения. Это может привести к неконтролируемому распространению инфекции», - сказал глава Минздрава.
При этом в республике ведется постоянная работа по профилактике завоза и распространения коронавируса. Стоит задача обеспечить контроль на внешнем контуре Беларуси.
Накануне стало известно, что коронавирус впервые
Тем временем на границе
По
С работниками аэропорта проведен инструктаж, все прибывшим пассажирам выдаются памятки о том, как вести себя при ухудшении здоровья. Работают пункты лабораторного контроля.
При работе с гражданами, которые прибыли из стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сотрудники погранконтроля надевают перчатки, респираторные маски. Используют специализированные антисептические гели, жидкости и спреи.
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Александр Лукашенко не считает нужным закрывать границы Беларуси.
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