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Мы женщины – и, значит, мы в ответе…

28.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В теплой дружеской обстановке  представительницы прекрасного пола подводят итоги  работы организации, вспоминают наиболее яркие моменты, делятся идеями, обсуждают планы на будущее. 

Удивительно – но даже во время проведения такого  официального мероприятия, как отчетно-выборная конференция, здесь все по-женски –  неформально, по-домашнему . 

Но иначе и быть не может, ведь Белорусский Союз женщин, пожалуй, самая обаятельная, но вместе с тем действенная и энергичная  организация нашей страны, которая  неоднократно доказывает, что женщины могут практически все!

Ольга ЦЫБУЛЬКО

 
 
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