Мы женщины – и, значит, мы в ответе…

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В теплой дружеской обстановке представительницы прекрасного пола подводят итоги работы организации, вспоминают наиболее яркие моменты, делятся идеями, обсуждают планы на будущее.

Удивительно – но даже во время проведения такого официального мероприятия, как отчетно-выборная конференция, здесь все по-женски – неформально, по-домашнему .

Но иначе и быть не может, ведь Белорусский Союз женщин, пожалуй, самая обаятельная, но вместе с тем действенная и энергичная организация нашей страны, которая неоднократно доказывает, что женщины могут практически все!

Ольга ЦЫБУЛЬКО