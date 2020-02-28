Белорусы, застрявшие в Китае из-за закрытых границ, вернулись домой - и угодили в инфекционку

Источник материала: Tut.by

Помните Дмитрия Кандиранду из Лиды и Ольгу Кудряшеву из Минска, которые путешествовали десять месяцев — и застряли в Китае, когда там закрыли границы ? 23 февраля они все же вернулись в Беларусь, 26-го к Дмитрию в его квартиру в Лиде пришли врачи, их с девушкой обследовали — и Дмитрия госпитализировали. У него была температура 37,3ºС.



Дмитрий и Ольга в Китае. Фото: личный архив

«…Меня в инфекционку в отдельную палату. Остальные дома под домашним карантином, из дома выходить в магазин и другие места по надобности в маске, — такое решение, по словам Дмитрия, приняли в отношении них лидские врачи. — Только перед этим я объяснил, что логично Олю так же отправить в больницу на карантин, она точно так же, как и я, была в Китае, и у нас очень близкий контакт — она моя девушка. Врач ответила, что начальство знает про мою девушку, у нее температуры нет, а то, что вы ее парень и у вас близкий контакт, — такого в инструкции нет, будет температура — заберем, на данный момент — нет необходимости».

Подробнее Дмитрий рассказывает в видео , записанном в изоляции в больничной палате лидской больницы.

Днем в пятницу стало известно, что анализ на коронавирус Дмитрия показал отрицательный результат.

«Я здоров и отправлен домой. Последний диалог с врачами: «Мне маску нужно поменять перед тем, как на улицу выходить?» — «Зачем маска? Ты здоров, иди домой». — «До свидания».

Напомним, в пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Вот здесь мы собираем все, что официально известно на данный момент.