ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы, застрявшие в Китае из-за закрытых границ, вернулись домой - и угодили в инфекционку

28.02.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Помните Дмитрия Кандиранду из Лиды и Ольгу Кудряшеву из Минска, которые путешествовали десять месяцев — и застряли в Китае, когда там закрыли границы? 23 февраля они все же вернулись в Беларусь, 26-го к Дмитрию в его квартиру в Лиде пришли врачи, их с девушкой обследовали — и Дмитрия госпитализировали. У него была температура 37,3ºС.


Дмитрий и Ольга в Китае. Фото: личный архив

«…Меня в инфекционку в отдельную палату. Остальные дома под домашним карантином, из дома выходить в магазин и другие места по надобности в маске, — такое решение, по словам Дмитрия, приняли в отношении них лидские врачи. — Только перед этим я объяснил, что логично Олю так же отправить в больницу на карантин, она точно так же, как и я, была в Китае, и у нас очень близкий контакт — она моя девушка. Врач ответила, что начальство знает про мою девушку, у нее температуры нет, а то, что вы ее парень и у вас близкий контакт, — такого в инструкции нет, будет температура — заберем, на данный момент — нет необходимости».

Подробнее Дмитрий рассказывает в видео, записанном в изоляции в больничной палате лидской больницы.

Днем в пятницу стало известно, что анализ на коронавирус Дмитрия показал отрицательный результат.

«Я здоров и отправлен домой. Последний диалог с врачами: «Мне маску нужно поменять перед тем, как на улицу выходить?» — «Зачем маска? Ты здоров, иди домой». — «До свидания».

Напомним, в пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Вот здесь мы собираем все, что официально известно на данный момент.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните Дмитрия Кандиранду из Лиды и Ольгу Кудряшеву из Минска, которые путешествовали десять месяцев - и застряли в Китае, когда там закрыли границы? 23 февраля они...
 
Новости дня
Новости общества
 
Понятно про коронавирус: какие симптомы, нужно ли пить противовирусные, кому нужны маски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика