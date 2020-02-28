О повышении уровня социальной защиты граждан

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Указом устанавливается, что с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца, т.е. пенсионному страхованию.

Уплата взносов на пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) за указанных военнослужащих будет производиться за счет средств республиканского бюджета за периоды срочной военной службы, начиная с 1 января 2020 года и позднее (независимо от даты начала прохождения срочной военной службы).

С учетом этого, в стаж работы с уплатой взносов в бюджет фонда (страховой стаж) для назначения трудовой пенсии включаются только периоды срочной военной службы, имевшие место после 1 января 2020 г. и позднее, за которые были уплачены взносы в бюджет фонда. При этом в качестве фактического заработка для исчисления пенсии в расчет принимается 40 процентов средней заработной платы работников в республике за соответствующие месяцы прохождения срочной военной службы.

Периоды срочной военной службы, протекавшей до 1 января 2020 г. и не сопровождавшиеся уплатой взносов, по-прежнему включаются только в общий стаж работы для назначения пенсии и исчисления ее размера, как это предусмотрено пенсионным законодательством (пункт «а» части второй статьи 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»).