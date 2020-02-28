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Коронавирус STOP. Производитель Минской области сообщает о большом запасе антисептиков на складе

28.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Руководство компании призывает не поддаваться панике и сообщает, что заявки на приобретение продукции будут оперативно рассмотрены. Также «БелАсептика» готова оказать содействие в формировании запаса соответствующих дезинфицирующих и антисептических препаратов для проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.

Не так давно Министерством здравоохранения Республики Беларусь продукция предприятия была включена в гуманитарный груз и направлена в Китай для использования в преодолении беспрецедентной вспышки опасного инфекционного заболевания.

Лабораторные испытания, а также многолетняя практика использования показала эффективность белорусских препаратов данного производителя. Все они прошли комплексные испытания на активность в отношении различных вирусов, в том числе коронавируса. Часть из них адаптированы к применению в быту. К примеру, одноразовые салфетки и жидкие средства. Они продаются в аптечной сети без рецепта и обеспечивают необходимый эффект обеззараживания рук уже через 12 секунд после применения.

Заявки принимаются ежедневно без выходных по телефонам: 500-33-11, 500-33-06, 500-33-17, 8-029-166-80-85, 8-029-676-07-78, 8-0297-22-84-26.

 
 
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Все необходимые антисептические и дезинфицирующие средства, применяемые в борьбе с коронавирусной инфекцией, имеются в полном объеме на складе предприятия...
 
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