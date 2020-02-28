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Два проекта представят Пинщину в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

28.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Два проекта представят Пинщину в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

Финальный этап девятого сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси» пройдет 2-3 марта в г. Минске. В нем примут участие 11 лучших проектов, победителей Брестского областного этапа конкурса. Среди них есть и представители Пинщины.

Город Пинск представит Станислав Косько, студент Полесского госуниверситета. Его проект «Производство кормов для аквариумных рыб» заявлен в номинации «Био- и наноиндустрия». В исследовании автор обосновывает необходимость создания предприятия по производству кормов для аквариумных рыб. В настоящее время в Беларуси существует недостаток в корме, а точнее, производств корма именно для аквариумных рыб и вовсе не существует, утверждает автор. В ходе разработки проекта были выяснены основные виды аквариумных рыб в нашей стране и разработаны рецептуры и технологии производства сухих кормов в виде хлопьев для данных видов рыб. Благодаря инновационной технологии удалось достичь стоимость продукции ниже зарубежной.

Два проекта представят Пинщину в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

Пинский район в республиканском финале представят Ангелина Приступа и Александр Кондратюк с проектом «Наногенераторы: энергия человеческого тела» (номинация «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность»).

Проект «100 идей для Беларуси» проводится в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.

Программа республиканских мероприятий конкурса «100 идей для Беларуси» включает презентацию наиболее перспективных разработок и защиту проектов перед республиканским экспертным советом в двух возрастных группах: учащаяся молодежь и студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые до 35 лет. Помимо выступлений участников ждут сюрпризы от организаторов: Speech-сессия (выступление спикеров инновационного центра «Сколково», IT-академии образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО «ИнКата»), «Про100Квиз» (интеллектуальная игра для участников), выставка проектов и работа с волонтерами-координаторами.

Организаторами республиканского этапа конкурса является Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».

Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото предоставлено Пинской городской организацией БРСМ.

 
Теги: Минск
 
 
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> Финальный этап девятого сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси» пройдет 2-3 марта в г. Минске. В нем примут участие 11...
 
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