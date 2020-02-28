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Минздрав: студент из Ирана - либо носитель коронавируса, либо уже легко переболел. С ним самим все хорошо
28.02.2020 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 февраля в Беларуси выявили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Ее обнаружили у студента БНТУ, который недавно вернулся из Ирана. На брифинге для журналистов во второй половине пятницы министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что пациент чувствует себя удовлетворительно, симптомов коронавируса у него нет. Наличие вируса 2019-nCoV показали лабораторные исследования.
Владимир Караник рассказал, что у пациента нет клинических симптомов коронавируса. Но данные лабораторных исследований показали фрагменты РНК коронавируса. Это, по словам министра, может свидетельствовать о носительстве вируса или о легкой форме перенесенного заболевания.
— В любом случае, человек находится под наблюдением и не требует лечения.
Владимир Караник также уточнил, что все студенты, которые близко с ним контактировали, сейчас находятся под наблюдением.
Также Министерство здравоохранения располагает данными, сколько пассажиров летело со студентом из Баку.
— Из них было 19 транзитных пассажиров, которые полетели дальше. Четыре человека находились ближе всего к студенту. Один из них полетел дальше. Службы других стран проинформированы об этом случае, — отметил министр. — Эти люди должны быть и будут обследованы.
Главный инфекционист страны Игорь Карпов обследовал пациента с выявленным коронавирусом и сегодня утром, и днем перед отъездом на брифинг. По словам профессора, студент находится в удовлетворительном состоянии. У него нет температуры и признаков интоксикации.
— В настоящее время клинической картины заболевания нет, — резюмировал врач.
У студентов, которые находятся в госпитале в Боровлянах под медицинским наблюдением, сейчас берут анализы. В тех, что уже готовы, наличие РНК коронавируса не выявлено.
— Эти студенты считаются контактами первого уровня, — объяснил министр Владимир Караник. — Носительства вируса у них не подтверждено.
Напомним, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
Молодой человек
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Минздрав: студент из Ирана - либо носитель коронавируса, либо уже легко переболел. С ним самим все хорошо
На брифинге для журналистов министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что пациент чувствует себя удовлетворительно, симптомов коронавируса у него нет....
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