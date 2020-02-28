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«Ажиотаж с масками - эмоциональный». Глава Минздрава о том, что в Минске за день купили 70 тысяч масок

28.02.2020 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За сегодня в Минске выкупили около 70 тысяч масок, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Министр здравоохранения отметил, что во всех лечебных учреждениях страны есть запас масок. В день в стране выпускается около 40 тысяч марлевых масок. В понедельник в страну поставят еще 1 млн 600 тысяч масок, министерство дополнительно объявило о новой закупке.

— Ажиотаж с масками — эмоциональный. Но когда правят балом эмоции, искать рациональное объяснение — не самый лучший подход, — отметил Владимир Караник.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев напомнил белорусам, что здоровым людям маски не нужны. Маски нужны только медикам, тем, кто ухаживает за больными, и больным, которые таким образом защищают от своей инфекции окружающих.

Он заметил, что то, что вирус объявили в Беларуси, — не сюрприз. Ни одна страна не может быть от этого застрахована. При этом он подчеркнул готовность всех служб Беларуси к тому, что вирус может возникнуть.

Представитель ВОЗ обратил внимание, что у 81% заболевших коронавирусом он протекает в легкой и средней форме, когда человек может перенести болезнь на ногах, 14% случаев требуют госпитализации и у 5% — критические состояния, когда страдают внутренние органы. Уровень смертности от коронавируса — 2−4%.

— Начиная с 2 февраля количество новых случаев в Китае устойчиво снижается. Общее количество новых случаев в Китае меньше, чем аккумулятивное во всех других странах мира. Это показывает, что принимаемые меры могут сдержать распространение вспышки. Сегодня по состоянию на утро 28 февраля 52 страны зафиксировали у себя подтвержденные случаи коронавируса. Наибольший уровень распространения — в Италии, Южной Корее и Иране, — заметил Батыр Бердыклычев.

Напомним, после того как в Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса, в столичных аптеках раскупили медицинские маски. В сети «Белфармация» сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений ничего не известно.

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Теги: Минск
 
 
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За сегодня в Минске выкупили около 70 тысяч масок, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.
 
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