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Больницы Брестской области закрывают для посещений и плановых госпитализаций
28.02.2020 18:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Больницы Брестской области с 29 февраля перестают принимать пациентов на плановую госпитализацию из-за нестабильной ситуации по остро-распираторным инфекциям. Об этом TUT.BY сообщил помощник заместителя председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович.
28 февраля в канале
В Брестской областной детской больнице TUT.BY подтвердили информацию о «закрытии», дополнив, что передачи пациентам пока принимают. До какого числа приостановлены госпитализации и введен запрет на посещения — неизвестно.
Детская больница — не единственное учреждение, в котором приняты такие меры. Как сообщил TUT.BY помощник заместителя председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович, приостановка плановых госпитализаций и запрет на посещение касаются всех больниц Брестской области. Причина тому — нестабильная ситуация по остро-респираторным инфекциям.
Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.
По состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано. Под наблюдением врачей в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы находится
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Когда «откроют» - неизвестно.
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