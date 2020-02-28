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В Могилеве вырос спрос на медицинские маски, аптеки делают дополнительные заказы
28.02.2020 18:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спрос на медицинские маски в аптеках Могилева стремительно вырос. Для его удовлетворения сделаны дополнительные заказы. Об этом рассказала генеральный директор Могилевского РУП «Фармация» Елена Романенко,
— Минские предприятия УП «Униксфарм» и ООО «Фарма-маркет» — основные наши поставщики медицинских масок — до последнего времени потребности области в них удовлетворяли с лихвой, — отметила Елена Романенко. — Учитывая стремительно возросший спрос на этот товар, мы сегодня сделали дополнительные заказы этим предприятиям, а также производителям медицинских масок в нашей области — Могилевскому ОАО «Лента» и
Напомним, сегодня, 28 февраля,
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