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Случайные прохожие в Минске задержали грабителя и сдали его милиции

28.02.2020 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парни в Минске задержали грабителя, который похитил из кассы магазина 110 рублей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

18 февраля около половины второго ночи продавец столичного магазина раскладывала товар, в это время неизвестный мужчина зашел за прилавок и забрал деньги из кассы. Женщина говорит, что пыталась сама догнать грабителя, но ему удалось скрыться в стороне улицы Дружной.

Но вора в переходе заметила компания парней, они обратили на него внимание, потому что мужчина спешил. Парни решили, что в позднее время бежать некуда, остановили человека и вызвали милицию.

Выяснилось, что 44-летний грабитель уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности. При себе у него нашли деньги. В Октябрьском (Минска) РОСК Республики Беларусь его действиям дали правовую оценку.

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Теги: Минск
 
 
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Ночью продавец столичного магазина раскладывала товар, в это время неизвестный зашел за прилавок и забрал деньги из кассы. Мужчина убежал, но его задержали...
 
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