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Студент, у которого нашли коронавирус: «Знал бы, что со мной такое, я бы сразу пошел в поликлинику»

28.02.2020 19:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 28 февраля стало известно, что у студента Белорусского национального технического университета выявили коронавирус. Молодого человека зовут Парса, он из Ирана. Учится на втором курсе механико-технологического факультета, занимается спортом. «Если бы я знал, что у меня вирус, я бы сразу пошел к врачам, — говорит молодой человек, который очень переживает, что мог кого-то заразить. — Но со здоровьем у меня все было хорошо, только температура 37,1».


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Сейчас Парса находится в «инфекционке» и чувствует себя хорошо. Температура у него 37,4. На вопрос, где он мог заразиться коронавирусом, у него нет точного ответа. Скорее всего, предполагает, это случилось в Азербайджане, пока он 20 часов ждал самолет в аэропорту.

Несмотря на то, что в Иране была зафиксирована вспышка коронавируса, молодой человек уверен: заразиться в своей стране он не мог. Там, рассказывает, проводятся все необходимые профилактические действия.

— Моя семья живет в маленьком городе. Если бы там был у кого-то вирус, это сразу бы стало известно, — делится мнением молодой человек. — Мои родные чувствуют себя хорошо. Моя сестра уже две недели не ходит в школу. Когда я приехала на каникулы, мама не выходила из дома. Все пользуются масками и специальными гелями. К тому же, моя двоюродная сестра работает в аптеке, а брат в Минздраве, они следят за моей семьей, следят за их температурой. Мои близкие здоровы.

В Беларусь Парса прилетел 22 февраля. Температуры у него не было. В понедельник и вторник он, как обычно, пошел на пары. В среду и четверг занятия пропустил. Говорит, у него были проблемы с документами, и он их решал.

— В каждом университете есть управление, которое работает в иностранными студентами. Они мне позвонили, сказали: всех, кто недавно приехал в Беларусь, просят обратиться в поликлинику, — возвращается к тем событиям собеседник. — В четверг я пошел в поликлинику.

На тот момент, вспоминает молодой человек, температура у него была 37,1. Хотя, признается, он даже не знал, что она у него есть. В студенческой поликлинике его осмотрели, все, вспоминает, было нормально. Но из-за температуры для подстраховки решили отправить в «инфекционку». Парса сразу же поехал туда.

— Дышал я нормально, кашля не было, горло не болело. Слабым или уставшим я себя не чувствовал, — описывает свое тогдашнее состояние иностранец. — Поэтому они сделали мне тест и отпустили домой.

Ближе к полуночи ему перезвонили, сообщили, что тест показал положительный результат. Примерно в 00.20 за молодым человеком приехала скорая.

— Я живу в 13 общежитии, но после возвращения был там два раза где-то по полчаса. Несколько дней я жил у своей девушки, вчера мы подали заявление в ЗАГС, — рассказывает собеседник. — Из квартиры девушки меня и забирали.

Вместе с Парсой в «инфекционку» увезли и девушку, а также ее родителей и двоюродную сестру. В этой же больнице находятся и некоторые одногруппники иностранца.

— С ними все хорошо. У некоторых температура даже 36,5, — рассказывает собеседник. — Во всей этой истории я чувствую себя виноватым. Если бы я знал, что со мной такое, я бы сразу пошел в поликлинику.

Парень сейчас находится в отдельном боксе. Бокс похож на однокомнатную квартиру. Тут есть и душ, и туалет. Врачи к нему заходят в специальных костюмах. Ему сделали три анализа, еду передают через окошко.

— Тут все очень хорошо выполняют свою работу, — просит он передать «спасибо» медикам. — Кормят вкусно. Давали кашу, суп, салат, макароны.

С девушкой они общаются только через соцсети и по телефону. На связи он и с родными из Ирана. Они, рассказывает он, подбадривают: «ты спортивный, здоровый, все пройдет».

— Я тоже уверен, что это пройдет, — говорит собеседник, но не скрывает: морально ему сейчас очень тяжело.

— Я хочу сказать огромное спасибо всем белорусским людям за то, что они поддерживают меня, — он просит обязательно написать эти слова. — Мне прислали где-то тысячу сообщений. У меня чуть телефон не сломался. Пишут держись, не волнуйся, все будет хорошо. В основном пишут по одному предложению. Пусть столько, но мне все равно очень приятно.

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Утром стало известно, что у студента Белорусского национального технического университета выявили коронавирус. Молодого человека зовут Парса, он из Ирана. Учится...
 
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