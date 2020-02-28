Понятно про коронавирус: какие симптомы, нужно ли пить противовирусные, кому нужны маски

Источник материала: Tut.by

В Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса. Понятным языком отвечаем на самые частые вопросы.

Какие симптомы у коронавируса? Всемирная организация здравоохранения пишет , что коронавирус проявляется повышением температуры, сухим кашлем, утомляемостью. У некоторых может быть заложенность носа, насморк, фарингит или диарея, но эти симптомы слабо выражены. Примерно в одном из шести случаев коронавируса у человека может быть дыхательная недостаточность.

Как он передается? Коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Это значит, что им можно заразиться через мелкие капли, которые выделяет заболевший во время кашля и чихания. Если эти капли попадают на предметы, поручни, перила, а кто-то другой к ним дотронется, а затем потрогает лицо, то он тоже может заболеть. Именно поэтому важно не трогать немытыми руками глаза, нос и рот, а сами руки мыть не менее 20 секунд с мылом.

Кто рискует заболеть? Заболеть коронавирусом может любой человек независимо от возраста и пола. Однако риск ниже, если вы не посещали ни один из регионов, в котором уже зарегистрирован коронавирус, и не контактировали с людьми с симптомами этого заболевания. Больше всего рискуют заболеть коронавирусом пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями: артериальной гипертензией, сахарным диабетом и болезнями сердца. Главный инфекционист страны Игорь Карпов объяснял , что, скорее всего, условия в клетке взрослого человека больше подходят для этого вируса, чем условия в клетке ребенка. Поэтому им чаще заболевают взрослые.

Кто больше рискует умереть от коронавируса? Сейчас по статистике от коронавируса умирает 2−2,8% заболевших. То есть 98% выздоравливают, и это радует. В группу риска в плане летального исхода входят люди старше 65 лет, те, у кого ослаблена иммунная система. Если сравнивать летальность с ближайшим генетически близкородственными коронавирусами, такими как SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), то летальность при заболеваниях, вызванных SARS-коронавирусом достигала 20%, среди зарегистрированных случаев MERS — 35−40% закончились неблагоприятным исходом.

Обязательно ли заболеешь, если общался, встречался или был рядом с заболевшим? Грипп более заразен , чем коронавирус. Коронавирусом можно заразиться только при тесном контакте, например, при совместном проживании или уходе за пациентом. Если вы общались или стояли с заболевшим коронавирусом в одной очереди, это еще не значит, что вы заразились. Однако важно, на каком расстоянии вы это делали. Всемирная организация здравоохранения советует находиться от больного на расстоянии более 1 метра, потому что заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле и чихании человека с коронавирусом.

Что вас защитит от коронавируса? Чтобы не заболеть, нужно соблюдать правила гигиены. Как можно чаще мыть руки с мылом не менее 20 секунд, а если такой возможности нет, то протирать их антисептическим средством со спиртом. Не трогать руками глаза, нос и рот, не подходить к чихающим и кашляющим людям ближе, чем на 1 метр. Кашлять и чихать нужно в согнутый локоть или салфетку, последнюю нужно сразу же выбросить. Если у вас насморк, недомогание, то лучше не идите на работу, а оставайтесь дома. Если у вас повышенная температура, кашель и другие симптомы ОРВИ, а вы были в Китае или другой стране, где вспышка коронавируса (например, Иране или Италии), то вызывайте скорую, объяснив медикам, что вы до этого были в неблагоприятной с эпидемиологической точки зрения стране.

Нужно ли пить лекарства для профилактики, те же противовирусные препараты? Всемирная организация здравоохранения сообщает, что сейчас нет лекарств для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом. Логично, что пить что-то для профилактики бессмысленно. Важнее — соблюдать гигиену: мыть руки с мыслом, протирать их антисептиком со спиртом, не трогать руками глаза, нос и рот.

Чем лечат от коронавируса? Ранее главный инфекционист страны Игорь Карпов отмечал , что сейчас для лечения коронавируса используют несколько лекарств в разных сочетаниях. Это прежде всего «Рибавирин» — препарат, который раньше вместе с интерфероном применяли для лечения гепатита С. Также используют «Лопинавир» с «Ритонавиром». Это лекарство до сих пор применяется для лечения ВИЧ-инфекции. Плюс ко всему в терапию включены интерфероны: альфа-интерферон используют для ингаляций, а бета-интерферон обычно применяют при рассеянном склерозе. По последним данным, при лечении коронавируса применяют аналоги нуклеозидов и противомалярийное средство «Хлорохин». Важна и сыворотка крови переболевших коронавирусом: ее переливают заразившимся, но это делают только при системных поражениях. Неспецифический иммунитет повышают с помощью препаратов, содержащих иммуноглобулин. Однако пока нет единого мнения и каких-то результатов исследований, что наиболее эффективно при лечении коронавируса.

Стоит ли носить маску и кому? Маску должны носить заболевшие, те, у кого есть даже небольшие симптомы ОРВИ, в том числе и чихание. Здоровым людям маску нужно носить только, если они ухаживают за зараженным вирусом. Если вы боитесь заразиться каронавирусом, гораздо важнее соблюдать правила гигиены. Если у вас есть симптомы ОРВИ и вы надели маску, нужно правильно ею пользоваться . Во-первых, нужно аккуратно закрыть ею нос и рот, и закрепить так, чтобы уменьшить зазор между лицом и изделием. Во-вторых, во время использования к маске нельзя прикасаться, а если вы притронулись к уже использованной маске — следует помыть руки. Менять маску нужно каждые два-три часа, а когда она стала влажной, надеть новую — чистую и сухую. Одноразовые маски нельзя использовать еще раз и сразу же после носки нужно выбросить.

Где сейчас можно сдать анализ на коронавирус? Если вы просто боитесь, что заразились коронавирусом, но для этого нет никаких оснований (вы, например, не были недавно в Китае или Иране, не контактировали с заболевшими коронавирусом), анализ на этот вирус вы не сдадите. Даже платно. Пройти лабораторное обследование на коронавирус можно бесплатно и только по показаниям (например, вы были в Китае) в областных инфекционных больницах страны, Бобруйской городской инфекционной больнице, городской инфекционной больнице Минска (сейчас она закрыта для посетителей), районных больницах Минской и Могилевской областей. Также у прилетающих из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии берут мазки для лабораторного исследования и меряют температуру тепловизорами в аэропорту. По месту жительства за ними должно быть организовано непрерывное 14-дневное медицинское наблюдение. Если человек приехал из этих стран на автобусе или машине через Россию и не прошел санитарно-карантинный контроль, то ему нужно обратиться или позвонить в поликлинику по месту проживания, сказать из какой страны он прибыл и попросить организовать за ним медицинское наблюдение в течение 14 дней.

За сколько по времени выздоравливают от коронавируса? Большинство заболевших коронавирусом выздоравливают , их 98%. При этом тяжелое течение заболевания у 15% зараженных. Пациенты с легкими симптомами коронавируса выздоравливают примерно за неделю, с более серьезными — примерно за две недели. Об этом сообщали РИА Новости со ссылкой на члена экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.

Что делать работодателю для профилактики коронавируса? Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) опубликовал временные рекомендации для работодателей в связи с распространением коронавируса. В Беларуси подобных рекомендаций мы пока не нашли. Так вот, там советуют, если у сотрудника есть симптомы ОРВИ, то работодатель должен максимально настаивать на том, чтобы человек оставался дома и не приходил на работу, при чем не требовать у него в качестве доказательства медицинскую справку. Если сотрудник пришел на работу заболевшим, его следует отправить домой. Также в офисе нужно разместить плакаты о правилах гигиены, этикете чихания и о том, что если человек заболел, то ему стоит оставаться дома. Стоит проконтролировать, чтобы у людей на работе всегда было мыло для мытья рук и антисептическое средство, чтобы рабочие столы и дверные ручки регулярно очищались.