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Министр объяснил, есть ли запрет на плановую госпитализацию и посещения в больницах из-за коронавируса

28.02.2020 19:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, есть ли запрет из-за зафиксированного случая коронавируса в Беларуси на плановую госпитализацию и посещения в больницах страны.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, то, что в инфекционное отделение больницы в Бресте госпитализировали пациентов, которые могли контактировать с заболевшими коронавирусом, вводит в работе этого отделения режим повышенной готовности.

— И этот режим подразумевает минимизацию плановых госпитализаций в инфекционное отделение, это один из вариантов работы. Если мы сейчас получим вторые и третьи отрицательные тесты у пациентов на коронавирус, то этот режим отменят и все будет работать в штатном режиме, — прокомментировал Владимир Караник.

Напомним, из-за подозрения на коронавирус была госпитализирована девушка, которая учится в Милане, а также сопровождавшие ее родители. Сейчас семья находится в инфекционном отделении больницы в Бресте. Признаков заболевания у них нет, сообщил министр здравоохранения. Там же с подозрением на коронавирус накануне госпитализировали дальнобойщика, диагноз тоже не подтвердился.

Однако в целом оснований для того, чтобы во всех больницах страны отменять плановую госпитализацию, министр здравоохранения Владимир Караник не видит. Запрета на посещение пациентов в больницах, если речь не идет об инфекционном отделении, Минздрав не вводил.

— Единственное, что в Минске с сегодняшнего дня вводится масочный режим в организациях здравоохранения и при этом это не классический карантин, потому что посещения мы не запрещаем, мы просто персонал предупреждаем, что нужно использовать средства безопасности, — отметил Владимир Караник.

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Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, есть ли запрет из-за зафиксированного случая коронавируса в Беларуси на плановые госпитализации и посещения в...
 
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