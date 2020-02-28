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Министр объяснил, есть ли запрет на плановую госпитализацию и посещения в больницах из-за коронавируса
28.02.2020 19:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, есть ли запрет из-за зафиксированного случая коронавируса в Беларуси на плановую госпитализацию и посещения в больницах страны.
По словам министра здравоохранения Владимира Караника, то, что в инфекционное отделение больницы в Бресте госпитализировали пациентов, которые могли контактировать с заболевшими коронавирусом, вводит в работе этого отделения режим повышенной готовности.
— И этот режим подразумевает минимизацию плановых госпитализаций в инфекционное отделение, это один из вариантов работы. Если мы сейчас получим вторые и третьи отрицательные тесты у пациентов на коронавирус, то этот режим отменят и все будет работать в штатном режиме, — прокомментировал Владимир Караник.
Напомним, из-за подозрения на коронавирус была госпитализирована девушка, которая учится в Милане, а также сопровождавшие ее родители. Сейчас семья находится в инфекционном отделении больницы в Бресте. Признаков заболевания у них нет, сообщил министр здравоохранения. Там же с подозрением на коронавирус накануне
Однако в целом оснований для того, чтобы во всех больницах страны отменять плановую госпитализацию, министр здравоохранения Владимир Караник не видит. Запрета на посещение пациентов в больницах, если речь не идет об инфекционном отделении, Минздрав не вводил.
— Единственное, что в Минске с сегодняшнего дня вводится масочный режим в организациях здравоохранения и при этом это не классический карантин, потому что посещения мы не запрещаем, мы просто персонал предупреждаем, что нужно использовать средства безопасности, — отметил Владимир Караник.
Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.
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Министр объяснил, есть ли запрет на плановую госпитализацию и посещения в больницах из-за коронавируса
Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, есть ли запрет из-за зафиксированного случая коронавируса в Беларуси на плановые госпитализации и посещения в...
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