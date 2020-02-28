Некоторые вузы ввели ограничения на посещение общежитий из-за первого в Беларуси случая коронавируса

Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале «Отчислено» появилось фото, где указано, что в общежитии БГУ с 28 февраля по 31 марта ограничен вход для посетителей. Туда смогут заходить только те, кто там проживает. Также на канале сообщается, что такой запрет ввели и в общежитиях БГЭУ, и БГУИРа. Все из-за того, что в Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Оказалось, что Минздрав таких запретов не вводил.

— Мы не требовали вводить каких-то ограничений, потому что никаких признаков наличия там заболевших нет, — ответил на вопрос TUT.BY во время брифинга 28 февраля министр здравоохранения Владимир Караник.



Фото: телеграм-канал «Отчислено»

Как пояснила порталу пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая, их ведомство также не вводило подобных запретов.

— Это временное ограничение на посещения ввела администрации вузов, — прокомментировала пресс — секретарь.

27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ и проживает на съемной квартире в одном из районов города. Парень очень переживает из-за случившегося и говорит , что сразу бы обратился к врачу, если бы знал, что с ним происходит.