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Некоторые вузы ввели ограничения на посещение общежитий из-за первого в Беларуси случая коронавируса
28.02.2020 20:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В телеграм-канале
Оказалось, что Минздрав таких запретов не вводил.
— Мы не требовали вводить каких-то ограничений, потому что никаких признаков наличия там заболевших нет, — ответил на вопрос TUT.BY во время брифинга 28 февраля министр здравоохранения Владимир Караник.
Как пояснила порталу пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая, их ведомство также не вводило подобных запретов.
— Это временное ограничение на посещения ввела администрации вузов, — прокомментировала пресс — секретарь.
27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
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Некоторые вузы ввели ограничения на посещение общежитий из-за первого в Беларуси случая коронавируса
В телеграм-канале «Отчислено» появилось фото, где указано, что в общежитии БГУ с 28 февраля по 31 марта ограничен вход для посетителей.
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