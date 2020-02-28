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В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

28.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня в первом отсеке Северного корпуса Мирского замка открылась выставка «Оружие чести и отваги», экспозицию которой составили образцы холодного парадного оружия из частной коллекции члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва от города Гродно, заслуженного работника сельского хозяйства, почётного гражданина Гродно Анатолия Гришука. Также в состав экспозиции вошли предметы из фондов музея «Замковый комплекс «Мир».

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

– На создание собственной коллекции у меня ушло двадцать пять лет, однако здесь представлены далеко не все экспонаты, – рассказал во время открытия выставки Анатолий Георгиевич и добавил: – Самое дорогое сердцу оружие – это уланская сабля 1932 года, которая принадлежала моему отцу, служившему во втором полку уланов Гроховских имени генерала Юзефа Дверницкого. Именно это оружие и положило начало будущей коллекции.

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

Основную часть экспозиции занимает парадное длинноклинковое холодное оружие. Также на выставке широко представлены европейские, американские, японские парадные чиновничьи шпаги, кавалерийские палаши, сабли и шашки XVIII – XX веков, парадные сабельные и штыковые темляки, штыки и тесаки, немецкие охотничьи кинжалы-хиршфангеры.

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

В Мирском замке открылась выставка холодного оружия из частной коллекции Анатолия Гришука (фоторепортаж)

Увидеть своими глазами экспонаты можно до 31 августа. Цена билета для взрослых составляет 2 рубля, для школьников – 1 рубль.

*Более подробную информацию читайте в номере газеты «Полымя» за 4 марта и на нашем сайте.

Виктория КОСТЮК
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Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в первом отсеке Северного корпуса Мирского замка открылась выставка «Оружие чести и отваги», экспозицию которой составили образцы холодного парадного
 
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