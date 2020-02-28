«Мем про вирус смешной, а ситуация - страшная». Что происходило в БНТУ, где у студента - коронавирус

Источник материала: Tut.by

Утром 28 февраля стало известно, что у студента БНТУ выявили коронавирус. Молодой человек из Ирана. Ребят, которые учились с ним в одной группе и контактировали, экстренно госпитализировали . У других же студентов факультета начало дня проходило как обычно, и занятия шли согласно расписанию. «Только многие на пары не пришли», — рассказал один из студентов механико-технологического факультета. Именно там учится заболевший студент.

После полудня обстановка у механико-технологического факультета ничем не отличается от ситуации возле других корпусов БНТУ. В окнах трех аудиторий горит свет. Информации, идут ли сейчас в здании пары, вахтер не дает, а на нашу просьбу позвать кого-то из администрации «предлагает» вызвать милицию.





Студенты на крыльце более приветливы. У входа стоят две компании парней. Подходим к первым. О ситуации с коронавирусом они говорят с улыбкой. Хотя, как позже скажет один из их однокашников: «Это только мем про вирус смешной, а ситуация — страшная».

— У нас пары начались в 8 утра, где-то в 8.45 видели, что к корпусу подъехала скорая. Увозили ребят, которые были в группе с заразившимся студентом, — описывает происходящее один из парней.





— А что с остальными?

— Пока учимся, — отвечает второй молодой человек. — Паниковать не нужно, хотя людей на парах мало. У нас, например, сейчас должно быть две группы — 31 человек, но есть где-то 14. Многие почитали новости и просто решили не идти на занятия.





— А вы почему пришли? — обращаемся к ребятам.

— А я не боюсь, — с оптимизмом в голосе отвечает один из них.

— Ну, а какой смысл не идти? — поддерживает его второй студент. — Он ведь (парень, у которого коронавирус. — Прим. TUT.BY) пару дней ходил в университет . Если тут что-то и есть, то уже есть.

Объявлений, что пар не будет, рассказывают молодые люди из второй компании, им пока никто не делал. Первые две пары были по расписанию. А вот про перенос пересдачи сообщили. На пересдачу собирались многие из тех, с кем мы общались, отвечать должны были преподавателю энергетического факультета, но в пятницу днем его увезли в медучреждение. Оказалось, до этого к нему на пересдачу приходил заразившийся студент.





— Сейчас у нас должна быть третья пара, но преподаватель не пришел. Мы ему перезвонили, он ответил, что на совещании. Там должны сказать, как мы будем дальше заниматься. А вообще, деканат сейчас закрыт и кафедра тоже. Да и в корпусе уже никого нет.

После обеда в пресс-службе вуза сообщили : с 28 февраля по 15 марта БНТУ переходит на индивидуальное обучение.

— Индивидуальный график обучения предполагает, что аудиторных занятий может не быть, — чуть позже пояснил ректор Сергей Харитончик. — Сейчас мы совместно с Министерством образования отрабатываем эту схему. Индивидуальное обучение мы будем устанавливать с 28 февраля по 15 марта.

«Зачем нам „энки“, нам нужны „автоматы“»

В университетском дворике все, кажется, идет своим чередом.





«Студентам не страшны болезни», — говорит подруге проходящий мимо молодой человек. Другие ребята то ли в шутку, то ли всерьез рассказывают, что, узнав на лекции про ситуацию с их однокашником, отсели подальше друг от друга.

Зато в масках тут почти никого. Пробегали два парня в противогазах, но это так — в шутку.

— А масок в ближайших аптеках нет. Я минут 40 назад ходил. Очередь была человек 15, — описывает обстановку первокурсник факультета информационных технологий. — Кто-то спросил, есть ли маски, ему ответили, что нет, и очередь разошлась. (Во время пресс-конференции министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что за пятницу только в Минске раскупили около 70 тысяч масок. Этот ажиотаж глава ведомства назвал эмоциональным.)





Что же касается факультета информационных технологий, тревожные новости их не испугали. На лекции для четырех групп первокурсников из 150 парней и девушек в аудитории сидели примерно 125, рассказывает один из студентов.

На автотракторном факультете к ситуации отнеслись по-другому. По крайней мере, так рассказывают молодые люди, которых мы встретили.

— У нас вторая смена. Сейчас была первая лекция, из 80 человек пришли плюс-минус 25, — описывает обстановку один из студентов. — Почти все сидели в масках.

— Утром позвонила мама, говорит: беги в аптеку, покупай маску и гель для рук, — подключается к беседе второй парень из АТФ. — А некоторые, кто живет в общежитии, стали разъезжаться по домам.

— А вы почему не уехали?

— А зачем нам «энки», нам нужны «автоматы», — не скрывая улыбки, объясняет свое решение прийти на пары молодой человек.





По словам министра здравоохранения Владимира Караника, студент, у которого нашли коронавирус, жил на квартире. А часть его одногруппников — в общежитии № 3.

Главный вход общежития выходит на проспект Независимости. По проспекту катит небольшой чемодан один из жильцов. Знакомимся, он представляется студентом того самого механико-технологического факультета.

— Мне сегодня к третьей паре, когда проснулся, узнал, что пар не будет, — не останавливаясь, описывает ситуацию собеседник. В гости к родителям, продолжает, сейчас уезжают многие «общажные», но «с коронавирусом это не связано». — Просто у нас пятидневка. И субботу, воскресенье люди хотят провести дома.

В самом же вузе «во избежание возможных рисков» ребят просят воздержаться от таких поездок. Об этом сообщает инстаграм БНТУ. На вопрос, что будет с теми, кто все-таки отправился к родителям, в университете TUT.BY не ответили, но сообщили, что каждый день их сотрудники будут собирать информацию о здоровье студентов. На брифинге Минздрава рассказали, что 28 февраля под медицинским наблюдением в госпитале оказались семь преподавателей БНТУ и 26 одногруппников студента.

А в это время некоторые вузы решили ограничить посещение своих общежитий. Теперь тем, кто там не живет, вход запрещен.





А студенты все из того же третьего общежития «вышли подышать» на проспект.

— А вы из «тройки»? — уточняем у них.

— Допустим да, но если вы репортер, мы не будем общаться.

— Почему?

— Нам выговор дадут, — отвечает один из парней.

— Потому что все у нас хорошо, — поправляет его однокашник. — И никто никуда не уезжает.