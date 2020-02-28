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«Мем про вирус смешной, а ситуация - страшная». Что происходило в БНТУ, где у студента - коронавирус
28.02.2020 22:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 28 февраля стало известно, что у студента БНТУ
После полудня обстановка у механико-технологического факультета ничем не отличается от ситуации возле других корпусов БНТУ. В окнах трех аудиторий горит свет. Информации, идут ли сейчас в здании пары, вахтер не дает, а на нашу просьбу позвать кого-то из администрации «предлагает» вызвать милицию.
Студенты на крыльце более приветливы. У входа стоят две компании парней. Подходим к первым. О ситуации с коронавирусом они говорят с улыбкой. Хотя, как позже скажет один из их однокашников: «Это только мем про вирус смешной, а ситуация — страшная».
— У нас пары начались в 8 утра, где-то в 8.45 видели, что к корпусу подъехала скорая. Увозили ребят, которые были в группе с заразившимся студентом, — описывает происходящее один из парней.
— А что с остальными?
— Пока учимся, — отвечает второй молодой человек. — Паниковать не нужно, хотя людей на парах мало. У нас, например, сейчас должно быть две группы — 31 человек, но есть где-то 14. Многие почитали новости и просто решили не идти на занятия.
— А вы почему пришли? — обращаемся к ребятам.
— А я не боюсь, — с оптимизмом в голосе отвечает один из них.
— Ну, а какой смысл не идти? — поддерживает его второй студент. — Он ведь (парень, у которого коронавирус. — Прим. TUT.BY) пару дней
Объявлений, что пар не будет, рассказывают молодые люди из второй компании, им пока никто не делал. Первые две пары были по расписанию. А вот про перенос пересдачи сообщили. На пересдачу собирались многие из тех, с кем мы общались, отвечать должны были преподавателю энергетического факультета, но в пятницу днем его увезли в медучреждение. Оказалось, до этого к нему на пересдачу приходил заразившийся студент.
— Сейчас у нас должна быть третья пара, но преподаватель не пришел. Мы ему перезвонили, он ответил, что на совещании. Там должны сказать, как мы будем дальше заниматься. А вообще, деканат сейчас закрыт и кафедра тоже. Да и в корпусе уже никого нет.
После обеда в пресс-службе вуза
— Индивидуальный график обучения предполагает, что аудиторных занятий может не быть, — чуть позже пояснил ректор Сергей Харитончик. — Сейчас мы совместно с Министерством образования отрабатываем эту схему. Индивидуальное обучение мы будем устанавливать с 28 февраля по 15 марта.
«Зачем нам „энки“, нам нужны „автоматы“»
В университетском дворике все, кажется, идет своим чередом.
«Студентам не страшны болезни», — говорит подруге проходящий мимо молодой человек. Другие ребята то ли в шутку, то ли всерьез рассказывают, что, узнав на лекции про ситуацию с их однокашником, отсели подальше друг от друга.
Зато в масках тут почти никого. Пробегали два парня в противогазах, но это так — в шутку.
— А масок в ближайших аптеках нет. Я минут 40 назад ходил. Очередь была человек 15, — описывает обстановку первокурсник факультета информационных технологий. — Кто-то спросил, есть ли маски, ему ответили, что нет, и очередь разошлась. (Во время пресс-конференции министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что за пятницу только в Минске
Что же касается факультета информационных технологий, тревожные новости их не испугали. На лекции для четырех групп первокурсников из 150 парней и девушек в аудитории сидели примерно 125, рассказывает один из студентов.
На автотракторном факультете к ситуации отнеслись по-другому. По крайней мере, так рассказывают молодые люди, которых мы встретили.
— У нас вторая смена. Сейчас была первая лекция, из 80 человек пришли плюс-минус 25, — описывает обстановку один из студентов. — Почти все сидели в масках.
— Утром позвонила мама, говорит: беги в аптеку, покупай маску и гель для рук, — подключается к беседе второй парень из АТФ. — А некоторые, кто живет в общежитии, стали разъезжаться по домам.
— А вы почему не уехали?
— А зачем нам «энки», нам нужны «автоматы», — не скрывая улыбки, объясняет свое решение прийти на пары молодой человек.
По словам министра здравоохранения Владимира Караника, студент, у которого нашли коронавирус,
Главный вход общежития выходит на проспект Независимости. По проспекту катит небольшой чемодан один из жильцов. Знакомимся, он представляется студентом того самого механико-технологического факультета.
— Мне сегодня к третьей паре, когда проснулся, узнал, что пар не будет, — не останавливаясь, описывает ситуацию собеседник. В гости к родителям, продолжает, сейчас уезжают многие «общажные», но «с коронавирусом это не связано». — Просто у нас пятидневка. И субботу, воскресенье люди хотят провести дома.
В самом же вузе «во избежание возможных рисков» ребят просят воздержаться от таких поездок. Об этом
А в это время некоторые вузы решили
А студенты все из того же третьего общежития «вышли подышать» на проспект.
— А вы из «тройки»? — уточняем у них.
— Допустим да, но если вы репортер, мы не будем общаться.
— Почему?
— Нам выговор дадут, — отвечает один из парней.
— Потому что все у нас хорошо, — поправляет его однокашник. — И никто никуда не уезжает.
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«Мем про вирус смешной, а ситуация - страшная». Что происходило в БНТУ, где у студента - коронавирус
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