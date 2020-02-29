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Тревога учебная

29.02.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Третья декада февраля на территории района прошла в режиме активного повышения уровня безопасности жизнедеятельности. В рамках Единого дня безопасности прошли учебные учения. В них, кроме подразделений МЧС, были задействованы представители различных служб — медики, сотрудники РОВД, ПУ «Чашникигаз», электросетей, жкх. В обстановке, максимально приближенной к боевой, отрабатывались действия, направленные на предотвращение различного рода ЧС.

Тревога учебная

Основное действо развернулось на базе учебного заведения. Условно в базовой школе райцентра началось задымление со стороны пищевого блока, существовала прямая угроза распространения возгорания, возможно нахождение пострадавших внутри здания.

По сигналу тревоги, а это три коротких звонка и один длинный с интервалом в три секунды, из здания были незамедлительно эвакуированы 79 учащихся, педагоги и персонал школы. Сигнал о произошедшем поступил на пульт РОЧС. Через считаные минуты на место «событий» стали прибывать пожарные расчёты, милиция, скорая помощь и другие. Экстренно был сформирован штаб по ликвидации экстренной ситуации, намечен план действий, отданы соответствующие версии условного ЧП распоряжения.
Начали ликвидировать задымление, искать и оказывать первую помощь пострадавшему, был и таковой. Спасатели передали в руки медиков с кровоточащей раной мужчину. Как и положено в подобной ситуации, кроме непо-средственной ликвидации очага задымления, было обследовано всё здание школы. В клубах дыма еле различимые фигуры спасателей в полном боевом обмундировании проводили мероприятия в соответствии с указаниями руководителя тушения пожара. За всем происходящим следили начальник и заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Чашникского РОЧС Андрей Николаевич Балтрук и Виталий Анатольевич Волженков.
В процессе учений отключили электропитание в заведении, сотрудники ПУ «Чашникигаз» проверили исправность газового оборудования, произвели необходимые замеры. После выполнения всех действий было заявлено о том, что здание школы больше не представляет опасности. Персонал и учащиеся смогли вернуться и продолжить учебный процесс.
После активной фазы учений была дана оценка действиям всех заинтересованных служб. Начальник отдела по оперативно-тактической работе Чашникского РОЧС А. Н. Балтрук отметил, что в целом учения проведены на оценку «хорошо». Представитель РОЧС указал на некоторые резервы в работе, используя их, можно добиться ещё лучших результатов. Над этим и предстоит трудиться в ближайшее время.

Проблема защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации требует особого внимания. ЧС — это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. И больше других в таких обстоятельствах опасности подвержены дети — недостаток определенных знаний и практических навыков порой приводит к печальным последствиям.
В учениях набираются опыта не только сотрудники экстренных служб, но и обычные граждане и дети.

Екатерина БУРАК.

 
 
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Третья декада февраля на территории района прошла в режиме активного повышения уровня безопасности жизнедеятельности. В рамках Единого дня безопасности прошли
 
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