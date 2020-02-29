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Как празднуют появление на свет рожденные 29 февраля? «Авангард» поинтересовался у будакошелевцев, для которых «лишние» сутки в году выпадают на их день рождения

29.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как празднуют появление на свет рожденные 29 февраля? «Авангард» поинтересовался у будакошелевцев, для которых «лишние» сутки в году выпадают на их день рождения

29 февраля появляется на листке календаря только в високосный год через каждые четыре года. Происходит это из-за несоответствия Солнечной системы и григорианского календаря. Все дело в том, что полный оборот Земли вокруг Солнца занимает ровно 365,2422 дней, но в григорианском календаре только 365. Поэтому секунды накапливаются в целый день и добавляются, чтобы синхронизировать наши часы и календари с Землей и ее сезонами.

Почему же дополнительный день выпадает именно на февраль? Ведь, как известно, во всех остальных месяцах юлианского календаря 30 или 31 день. Во времена Юлия Цезаря в феврале было 30 дней, в месяце, названном в его честь, июле – 31 день, а в августе – лишь 29. Когда его преемник Цезарь Август стал императором, он отнял у февраля два дня и добавил их в август.

Примечательно, что високосный год не всегда попадает раз в четыре года. Например, 2000 год был високосным, но годы 1700, 1800 и 1900 – нет. Это объясняется тем, что в те времена високосным был каждый год, который делится на четыре, кроме года, который делится на 100 и не делится на 400.

Вот несколько интересных фактов о рожденных в дополнительный день зимы:
✓ вероятность родиться именно в этот день равна 1:1461;
✓ около 4,1 миллиона человек во всем мире родились 29 февраля;
✓ люди, родившиеся 29 февраля, обычно отмечают свой день рождения 28 февраля или 1 марта.

Что же делать, если вы родились 29 февраля? Повезло вам или нет? Наверное, здесь каждый решает для себя сам. Тем не менее, астрологи отмечают, что рожденные 29 февраля молоды и душой, и телом. Лица их практически не меняются. «Отсутствие возраста», – так про них говорят. Ведь формально они младше своих сверстников, ибо день рождения у них раз в 4 года. Даже если они и отмечают дату появления на свет ежегодно, ничего не меняется. А в целом это очень добрые, великодушные, чуткие и щедрые люди, чаще живущие не умом, а сердцем, как и все Рыбы.

Так ли это? «Авангард» поинтересовался у будакошелевцев, для которых «лишние» сутки в году выпадают на их день рождения.

Как празднуют появление на свет рожденные 29 февраля? «Авангард» поинтересовался у будакошелевцев, для которых «лишние» сутки в году выпадают на их день рождения

Денис САВЧЕНКО, 12 лет:
– Мне посчастливилось родиться 29 февраля. В шутку всем говорю, что в этом году мне исполнится всего лишь три года. Конечно же, каждый день рождения жду с нетерпением. Немного жаль, что приходится праздновать 1 марта. Очень хочется, чтобы этот день рождения стал особенным, провести его в кругу семьи и всем вместе впервые побывать в батутном центре. Уверен, что сегодня мы здорово проведем время и праздник запомнится надолго.

Уваровчанин Аркадий СИНЬКОВЕЦ, 80 лет:
– Я родился в далекое и тяжелое время, когда детей в деревнях зачастую записывали не в тот день, когда ребенок родился, а когда появлялась такая возможность. Вот и у меня в документах стоит дата 15 февраля, которая для меня чистая формальность, ведь родился я 29 февраля. Моя супруга говорит, что в этот редкий день рождаются добрые и трудолюбивые люди, готовые бескорыстно помогать другим. Не буду с ней спорить, ведь она умная и проницательная женщина. Про себя же скажу, что люблю людей и жизнь во всех ее проявлениях и очень хочу отпраздновать еще не единожды 29 февраля.

Людмила ВЕТОШКИНА, директор детской школы искусств:
– 29 февраля лично для меня – особенный день, которого я жду с нетерпением четыре года. В этом году листок календаря удивит датой всего лишь в тринадцатый раз в жизни. А это значит, что он станет для меня еще более загадочным. Наконец-то буду принимать поздравления в срок, а не 8 Марта, к слову, в день рождения моего супруга.

Наталья ЛОГУНОВА
Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото Ирины Палубец

 
 
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29 февраля появляется на листке календаря только в високосный год через каждые четыре года. Происходит это из-за несоответствия Солнечной системы и...
 
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