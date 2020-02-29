Отменены некоторые рейсы пригородного транспорта по Борисовскому району

Источник материала: Единство

Как оказалось, проблема коснулась и жителей близлежащих населенных пунктов – д. Новоселы, в которой проживает 106 человек, и д. Высокий Берег с населением 29 человек. В Копачевку автобус ходит теперь только по пятницам и субботам, и жителей деревни больше всего огорчает то, что стало сложно добираться в больницу. Теперь нужно либо подстраиваться под пятничный автобус, либо просить соседа с машиной подвезти до города.

Ситуацию прокомментировал директор филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Миноблавтотранс» Александр Слаёк:

– Действительно, с декабря прошлого года принято решение отменить некоторые рейсы пригородного транспорта: в д. Копачевка и Осово. Также автобус сейчас не заходит в д. Крацевичи. Причиной тому стал низкий пассажиропоток и большие убытки на маршрутах. Выбор дней, в которые сохранились рейсы по данным маршрутам, обусловлен мониторингом. К примеру, по будням в д. Крацевичи добирается в среднем 1 человек, а в выходные дни количество пассажиров значительно увеличивается: люди преимущественно едут в деревни к родственникам. Дни рейсов были согласованы с Минским областным коммунальным транспортным унитарным предприятием «Миноблпассажиртранс».

По словам А.И. Слайка, прежнее количество рейсов восстановят к 1 апреля с началом дачного сезона и посевной кампании.