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Отменены некоторые рейсы пригородного транспорта по Борисовскому району

29.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как оказалось, проблема коснулась и жителей близлежащих населенных пунктов – д. Новоселы, в которой проживает 106 человек, и д. Высокий Берег с населением 29 человек. В Копачевку автобус ходит теперь только по пятницам и субботам, и жителей деревни больше всего огорчает то, что стало сложно добираться в больницу. Теперь нужно либо подстраиваться под пятничный автобус, либо просить соседа с машиной подвезти до города.
Ситуацию прокомментировал директор филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Миноблавтотранс» Александр Слаёк:
– Действительно, с декабря прошлого года принято решение отменить некоторые рейсы пригородного транспорта: в д. Копачевка и Осово. Также автобус сейчас не заходит в д. Крацевичи. Причиной тому стал низкий пассажиропоток и большие убытки на маршрутах. Выбор дней, в которые сохранились рейсы по данным маршрутам, обусловлен мониторингом. К примеру, по будням в д. Крацевичи добирается в среднем 1 человек, а в выходные дни количество пассажиров значительно увеличивается: люди преимущественно едут в деревни к родственникам. Дни рейсов были согласованы с Минским областным коммунальным транспортным унитарным предприятием «Миноблпассажиртранс».
По словам А.И. Слайка, прежнее количество рейсов восстановят к 1 апреля с началом дачного сезона и посевной кампании.

 
 
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В деревне Копачевка Моисеевщинского сельсовета, которая находится примерно в 50 километрах от Борисова, проживает 68 человек. Наиболее практичным и экономичным...
 
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