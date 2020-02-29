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Владельцам бытовых котлов отопления напомнили правила их эксплуатации
29.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
— Теплоисточники являются объектами повышенной опасности, поэтому эксплуатироваться должны надлежащим образом. Основным фактором аварий на теплоисточниках остается отсутствие должного контроля состояния систем теплоснабжения и работы котлов со стороны их владельцев, – отметил Петр Мацкевич.
Прохождение отопительного сезона характеризуется достаточно резкими колебаниями температур, в том числе и положительных. Этот факт не должен усыплять бдительность и снижать контроль состояния систем отопления, особенно при эксплуатации бытовых котлов, установленных в коттеджах, жилых домах, небольших сельских магазинах, аптеках, мастерских и других помещениях. Не следует забывать, что в ночное время столбик термометра опускается за нулевую отметку, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков.
Основной причиной взрывов бытовых котлов, установленных в частном жилом секторе, Петр Мацкевич назвал превышение давления теплоносителя в котлах вследствие замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды в отопительном контуре. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при не утепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.
Поэтому Энергогазнадзор считает необходимым напомнить:
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