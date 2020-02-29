Владельцам бытовых котлов отопления напомнили правила их эксплуатации

Источник материала: Полесская правда



С началом отопительного сезона в Пинском районе в эксплуатацию вступило порядка 180 котлов различной мощности, принадлежащих предприятиям и организациям района, которые своевременно подписали и оформили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор энергоинспекции Пинского МРО Петр Мацкевич.

— Теплоисточники являются объектами повышенной опасности, поэтому эксплуатироваться должны надлежащим образом. Основным фактором аварий на теплоисточниках остается отсутствие должного контроля состояния систем теплоснабжения и работы котлов со стороны их владельцев, – отметил Петр Мацкевич.

Прохождение отопительного сезона характеризуется достаточно резкими колебаниями температур, в том числе и положительных. Этот факт не должен усыплять бдительность и снижать контроль состояния систем отопления, особенно при эксплуатации бытовых котлов, установленных в коттеджах, жилых домах, небольших сельских магазинах, аптеках, мастерских и других помещениях. Не следует забывать, что в ночное время столбик термометра опускается за нулевую отметку, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков.

Основной причиной взрывов бытовых котлов, установленных в частном жилом секторе, Петр Мацкевич назвал превышение давления теплоносителя в котлах вследствие замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды в отопительном контуре. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при не утепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.

Поэтому Энергогазнадзор считает необходимым напомнить:

в период эксплуатации ответственные лица должны не реже, чем один раз в неделю осматривать все оборудование, находящееся в эксплуатации;

к эксплуатации котлов допускается персонал, прошедший обучение и проверку знаний в установленные сроки;

проводить противоаварийные тренировки с персоналом по установленным программам не реже одного раза в год;

при понижении температуры наружного воздуха -150С организовывать круглосуточное дежурство с назначением ответственных лиц.