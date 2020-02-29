«На возможную перспективу». Минздрав рассказал, про палатки во дворе минской инфекционки

Источник материала: Tut.by

Палатки во дворе минской инфекционной больницы поставили, чтобы обеспечить меры безопасности медперсонала. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

— Палатки во дворе Минской инфекционной больнице поставлены на возможную перспективу. Санитарно-эпидемические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава. Для осуществления правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии, — пояснила Юлия Бородун.

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Она добавила, что пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы, так как на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Пресс-секретарь также поблагодарила МЧС за быстрое реагирование.