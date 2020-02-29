ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стойкие органические загрязнители могут воздействовать на людей и живую природу на значительном расстоянии от места загрязнения

29.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Стойкие органические загрязнители могут воздействовать на людей и живую природу на значительном расстоянии от места загрязнения
Стойкие органические загрязнители (СОЗ) — это ядовитые химические вещества, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую среду. Распространяясь по воздуху и воде, они могут воздействовать на людей и живую природу на значительном расстоянии от того места, где их использовали и выпустили в атмосферу.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, стойкие органические загрязнители долгое время не разлагаются и могут накапливаться и передаваться по пищевой цепи.

Присоединившись к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Республика Беларусь приняла на себя обязательство к 2028-му году полностью обезвредить отходы, содержащие полихлорированные бифенилы (далее — ПХБ). Очередной шаг на пути к этой цели – реализация экологической инициативы «Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (далее — СОЗ)».

Одна из главных задач инициативы — организация логистической схемы упаковки, сбора и транспортировки СОЗ-содержащих отходов с предприятий к месту их обезвреживания.

Одним из наиболее распространенных видов стойких органических загрязнителей в Республике Беларусь являются полихлорированные бифенилы (далее — ПХБ).

Опасность ПХБ для здоровья человека заключается, прежде всего, в том, что они являются мощными факторами подавления иммунитета. Кроме того, поступление ПХБ в организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи. Попадая в организм ребенка, ПХБ способствуют развитию детской патологии. Однако, самое опасное влияние ПХБ на человека заключается в их мутагенном действии, что негативно сказывается на здоровье последующих поколений людей.

Для решения проблемы ПХБ в Республике Беларусь разработана и утверждена подпрограмма 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями», включенная в Государственную программу «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы.

В число главных задач по реализации мероприятий данной подпрограммы, входит ежегодное проведение субъектами хозяйствования инвентаризации полихлорированных бифенилов, а также поэтапный вывод из эксплуатации и обеспечение дальнейшего экологически безопасного хранения оборудования, находящегося в собственности у субъектов хозяйствования, а также его обезвреживание, – подчеркнули в Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В настоящее время на предприятиях г. Пинска в условиях, обеспечивающих их экологически безопасное хранение, хранится 787 единиц выведенного из эксплуатации ПХБ-оборудования, в том числе в 2019 году выведено 35 единиц. Порядок передачи ПХБ-отходов на обезвреживание находится на особом контроле в Пинской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Стойкие органические загрязнители (СОЗ) — это ядовитые химические вещества, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую среду. Распространяясь по воздуху...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как празднуют появление на свет рожденные 29 февраля? «Авангард» поинтересовался у будакошелевцев, для которых «лишние» сутки в году выпадают на их день рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика