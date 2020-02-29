Стойкие органические загрязнители могут воздействовать на людей и живую природу на значительном расстоянии от места загрязнения

Источник материала: Полесская правда



Стойкие органические загрязнители (СОЗ) — это ядовитые химические вещества, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую среду. Распространяясь по воздуху и воде, они могут воздействовать на людей и живую природу на значительном расстоянии от того места, где их использовали и выпустили в атмосферу.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, стойкие органические загрязнители долгое время не разлагаются и могут накапливаться и передаваться по пищевой цепи.

Присоединившись к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Республика Беларусь приняла на себя обязательство к 2028-му году полностью обезвредить отходы, содержащие полихлорированные бифенилы (далее — ПХБ). Очередной шаг на пути к этой цели – реализация экологической инициативы «Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (далее — СОЗ)».

Одна из главных задач инициативы — организация логистической схемы упаковки, сбора и транспортировки СОЗ-содержащих отходов с предприятий к месту их обезвреживания.

Одним из наиболее распространенных видов стойких органических загрязнителей в Республике Беларусь являются полихлорированные бифенилы (далее — ПХБ).

Опасность ПХБ для здоровья человека заключается, прежде всего, в том, что они являются мощными факторами подавления иммунитета. Кроме того, поступление ПХБ в организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи. Попадая в организм ребенка, ПХБ способствуют развитию детской патологии. Однако, самое опасное влияние ПХБ на человека заключается в их мутагенном действии, что негативно сказывается на здоровье последующих поколений людей.

Для решения проблемы ПХБ в Республике Беларусь разработана и утверждена подпрограмма 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями», включенная в Государственную программу «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы.

В число главных задач по реализации мероприятий данной подпрограммы, входит ежегодное проведение субъектами хозяйствования инвентаризации полихлорированных бифенилов, а также поэтапный вывод из эксплуатации и обеспечение дальнейшего экологически безопасного хранения оборудования, находящегося в собственности у субъектов хозяйствования, а также его обезвреживание, – подчеркнули в Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В настоящее время на предприятиях г. Пинска в условиях, обеспечивающих их экологически безопасное хранение, хранится 787 единиц выведенного из эксплуатации ПХБ-оборудования, в том числе в 2019 году выведено 35 единиц. Порядок передачи ПХБ-отходов на обезвреживание находится на особом контроле в Пинской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.