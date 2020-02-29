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Места въезда и входа в пограничную полосу изменились для удобства жителей приграничья
29.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С информацией о местах и времени посещения пограничной полосы можно ознакомиться онлайн посредством интерактивной карты на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.
Информацию об определенных местах на участке, охраняемом Пинским пограничным отрядом, можно получить, перейдя по следующей
Для удобства, можно кликнуть на выбранное место, и появится всплывающее окно с точными геоданными и временем пропуска, также есть возможность автоматического перехода в навигационный сервис.
Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, и пропусков, выдаваемых территориальными органами пограничной службы. Срок действия пропуска – до 2 лет, срок выдачи пропуска для физических лиц – до 5 рабочих дней.
Напомним, что граждане должны предварительно уведомить пограничников ближайшего подразделения о цели посещения погранполосы и времени нахождения в ней по одному из телефонов:
В темное время суток, а также за рубеж инженерно-технических сооружений граждане допускаются только в случаях крайней необходимости по решению начальника соответствующего территориального органа пограничной службы.
В целях обеспечения пограничной безопасности, уполномоченные должностные лица органов пограничной службы могут вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд (вход), временное пребывание и производство работ в пограничной полосе.
У лиц, нарушивших порядок въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе, пропуска изымаются. Штраф за нарушение законодательства составляет от 10 до 50 базовых величин.
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> Для удобства жителей приграничья места въезда и входа в пограничную полосу изменились. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель...
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