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Места въезда и входа в пограничную полосу изменились для удобства жителей приграничья

29.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Места въезда и входа в пограничную полосу изменились для удобства жителей приграничья
Для удобства жителей приграничья места въезда и входа в пограничную полосу изменились. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим

– В 2019 году были определены места и время для посещения пограничной полосы за рубежом инженерных сооружений. С учетом особенностей местности, деятельности субъектов хозяйствования, а также с учетом интересов  жителей приграничья места пропуска изменились, – отметил Михаил Бут-Гусаим и добавил, что по согласованию с местными органами власти таких мест в Пинском районе 34.

С информацией о местах и времени посещения пограничной полосы можно ознакомиться онлайн посредством интерактивной карты на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.

Информацию об определенных местах на участке, охраняемом Пинским пограничным отрядом, можно получить, перейдя по следующей ссылке.


Места въезда и входа в пограничную полосу изменились для удобства жителей приграничья

Для удобства, можно кликнуть на выбранное место, и появится всплывающее окно с точными геоданными и временем пропуска, также есть возможность автоматического перехода в навигационный сервис.

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, и пропусков, выдаваемых территориальными органами пограничной службы. Срок действия пропуска – до 2 лет, срок выдачи пропуска для физических лиц – до 5 рабочих дней.

Напомним, что граждане должны предварительно уведомить пограничников ближайшего подразделения о цели посещения погранполосы и времени нахождения в ней по одному из телефонов:

  • 8-0165-65-85-13 – оперативный дежурный Пинского погранотряда;
  • 8-0165-67-51-81 – пограничный пост «Невель»;
  • 8-01652-67-58-38 – пограничный пост «Ладорож»;
  • 8-01655-3-67-23 – пограничный пост «Трушино».

В темное время суток, а также за рубеж инженерно-технических сооружений граждане допускаются только в случаях крайней необходимости по решению начальника соответствующего территориального органа пограничной службы.

В целях обеспечения пограничной безопасности, уполномоченные должностные лица органов пограничной службы могут вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд (вход), временное пребывание и производство работ в пограничной полосе.

У лиц, нарушивших порядок въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе, пропуска изымаются. Штраф за нарушение законодательства составляет от 10 до 50 базовых величин.

 
 
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