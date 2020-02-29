Коронавирус в Беларуси, пенсионная реформа после выборов и мова на «Евровидении» - все за вчера

27 февраля тесты показалиналичие коронавируса 2019-nCoV у студента БНТУ, приехавшего из Ирана. Парень очень переживает из-за случившегося и говорит, что сразу бы обратился к врачу, если бы знал, что с ним происходит. Но молодой человек чувствовал себя хорошо, не замечал температуру 37,1. Студент прилетел в Минск 22 февраля в 7.10 утра рейсом из Баку. В самолете было 19 транзитных пассажиров, которые отправились дальше.
Ребята, с которыми учится студент из Ирана, — под медицинским наблюдением в госпитале для ветеранов ВОВ в Боровлянах. Всего госпитализированы 26 одногруппников и 7 преподавателей университета. Ни у кого из них клинических симптомов болезни нет, но не все результаты анализов готовы.
БНТУ перевели на индивидуальную программу обучения — занятия в аудиториях отменили, студентов просят ограничить контакты. Вот репортаж о том, что вчера происходило в политехе. Другие белорусские вузы ввели ограничения на посещение общежитий.
Минская городская клиническая инфекционная больница перешла на карантин. В других организациях здравоохранения Минска введен масочный режим. Санстанция разослала письмо руководителям организаций и предприятий и просит установить дезинфекторы.
За день в Минске скупили около 70 тысяч масок. Аптеки просят не паниковать. В понедельник в страну поставят еще 1 млн 600 тысяч масок. В ВОЗ тем временем говорят, что обычная медицинская маска не может защитить, если не сочетать ее использование справильным мытьем рукидругими мерами. Вот здесьмы рассказываем, какие у коронавируса симптомы, нужно ли пить противовирусные, кому нужны маски и кто рискует заболеть.
Беларусь не будет закрывать границы из-за первого выявленного случая коронавируса, заявил президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко на встрече с профсоюзами говорил о важных для белорусского общества проблемах: зарплатах бюджетников, низких доходах, новых рабочих местах. А еще — анонсировал пенсионную реформу после выборов.
Польша началаготовить нефтепровод «Дружба» к реверсу в сторону Беларуси.
Принято окончательное решение по Грушевскому скверу, который страдал из-за строящегося дома. Вместо пяти секций застройщик построит только две — до границ парка.
Наш колумнист Ольга Лойко рассуждает о смертельном прогрессирующем заболевании, спинальной мышечной атрофии, от которого сегодня предлагают три лекарства (одно из них — самое дорогое в мире). Вернее о дилемме: ребенок и цена. Фантастическая, неподъемная цена — ни для родителей, ни для благотворительных фондов. 2 млн долларов. Один укол, один ребенок, два миллиона.
Белорус делает платформу для перевода и хочет заработать 350 миллионов через три года. Речь идет о переводчике для телефонных звонков, когда оба абонента автоматически слышат перевод речи в реальном времени.
Вадим Лучиц — студент, который сделал то, о чем многие мечтают, но на что мало кто решается. Перед очередной сессией он посчитал, во что дальше ему обойдется диплом при действующих расценках на обучение и «курсачи», — и понял, что лучше он эти 2 тысячи долларов вложит в свой бизнес. Забрал документы из вуза, взял в аренду бывший продовольственный ларек и открыл хипстерскую кофейню в центре отстающего района, где не то что с хипстерами, вообще с молодежью-то туго.
Девушка, которая забеременела и родила в 14 лет, рассказала нам свою историю: «Из школы бежала домой, сбрасывала рюкзак — и становилась мамой».
В Минске снесли дом ветерана и дали ему «трешку». Но сейчас выяснилось, что она государственная. Разбирались, почему семья, у которой был в собственности дом, осталась без ничего.
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