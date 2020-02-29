Семейный капитал: раньше срока

Источник материала: Вороновская газета





С января 2020 года программа семейного капитала в Беларуси продлена на пять лет. После вступления в силу Указа №345 «О семейном капитале» расширился перечень направлений для досрочного использования семейного капитала. За два месяца нового года такой возможностью в Вороновском районе решили воспользоваться 12 многодетных семей, по пяти обращениям уже принято положительное решение.

Кто поможет дом построить?

— Мама, а где у нас будут стоять качели? А мы будем с тобой сажать цветочки на клумбе? — буквально засыпает вопросами родителей семилетняя Саша, как только разговор заходит о переезде в новый дом.

— Да, планы у нас масштабные! — прижимает к себе дочурку Людмила. — В доме требуется ремонт, надо провести газ, огородить участок для безопасности нашей детворы…

— Все успеется, главное — дом есть, — рассудительно вступает в разговор глава большой семьи Николаевых.











Восемь лет назад семья Николаевых была гораздо меньше. Супруги Людмила и Николай воспитывали Андрея и Александру и, конечно, мечтали о собственном жилье, поэтому и взяли кредит на строительство квартиры в новостройке в райцентре. Пока ожидали заселения, семья подросла — в ней появилась Алина, а после новоселья — и Владислав. За это время государство погасило часть затраченных на приобретение жилья денег, был назначен семейный капитал. И все бы хорошо, но «двушка» стала тесновата. Для расширения квадратов Людмила и Николай решили купить дом в Новополье — от Вороново недалеко, жилье просторное, коммуникации подведены, да и огородик есть — для большой семьи подспорье хорошее. Но для дорогостоящего приобретения в семейном бюджете механизатора и продавца средств маловато, поэтому взяли кредит. А когда Людмила узнала о возможности досрочного использования семейного капитала, решение не заставило себя ждать.







— Ощутимая поддержка, правда, — не скрывает эмоций Людмила. — Безусловно, нелегко иногда приходится. Но когда видишь своих улыбашек, на сердце — трели соловьиные. Думаю, в ближайшее время птичье пение и шум березок будем слушать каждое утро из окна нашего нового дома, — с улыбкой добавляет молодая мама.

Как использовать семейный капитал?







Досрочно использовать семейный капитал можно на улучшение жилищных условий, получение медицинской помощи и образования. Подробнее о каждом варианте рассказала главный специалист Вороновского райисполкома Наталья Михальцевич:

— Что касается улучшения жилищных условий, использовать семейный капитал можно на покупку жилья, его строительство и реконструкцию. Либо на оплату кредита, выданного с целью строительства и покупки жилья. Если семья приобретает или строит жилое помещение, то она должна состоять на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату подачи заявления. Если речь идет о выплате кредита, то семья должна состоять на очереди нуждающихся на дату заключения кредитного договора. Например, семьи, которые уже построили жилье и продолжают выплачивать кредит, имеют право подать заявление, поскольку на дату заключения кредитного договора они нуждались в улучшении жилищных условий. Семьи, которые только сейчас начинают строить или собираются покупать жилье, должны стоять в очереди нуждающихся на сегодняшний день.

Что касается оплаты образования, то оно должно быть средним специальным или высшим первой ступени. Магистерское образование или второе высшее под эту категорию не подпадают. После подачи заявления на основании договора оплачивается стоимость обучения.

В медицинских услугах имеются два подраздела. Первый регулирует предоставление медицинских изделий вместо включенных в республиканский формуляр при выполнении сложных и высокотехнологических вмешательств. Это такие процедуры, как замена сердечного клапана искусственным, эндопротезирование сосудов и другие кардиохирургические вмешательства. К этой же категории относятся операции нейрохирургического и онкологического направлений. Второй подраздел — это стоматологические процедуры: коррекция прикуса, протезирование и так далее.

Право на досрочное использование средств семейного капитала имеют и те семьи, которым семейный капитал был назначен по программе прошлых лет.

— Чтобы получить возможность распорядиться средствами семейного капитала на получение медицинских услуг, необходимо заключение врачебно-консультационной комиссии, — поясняет нюансы Наталья Францевна. — Это заключение должно быть выдано обязательно в государственном учреждении здравоохранения. Если врач в государственной клинике дает заключение, что пациенту необходима та или иная процедура, последний может пройти ее как в государственной, так и в частной клинике, но только на территории Республики Беларусь.

Напомним, заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала рассматривается местным исполнительным и распорядительным органом в течение одного месяца со дня подачи. После принятия положительного решения граждане обращаются в подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк», осуществляющие операции по депозитам «Семейный капитал».

Галина ШЛЕМПО.







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