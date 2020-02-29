Новое в системе профессионального пенсионного страхования

Источник материала: Единство

С принятием настоящего Указа работникам с длительным стажем работы в особых условиях труда, выработавшим до 1 января 2009 г. (до введения профессионального пенсионного страхования) не менее половины требуемого полного льготного стажа, предоставляется право на назначение досрочной пенсии (пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет) по Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (по статьям 12, 13, 15 или по статьям 47 - 49, 49-2 соответственно).

Таким образом, лица, отработавшие до 1 января 2009 г. не менее половины требуемого льготного стажа, будут иметь право на назначение досрочной льготной пенсии в общей пенсионной системе взамен досрочной профессиональной пенсии в системе профессионального пенсионного страхования. Данная норма Указа вступила в силу с 1 января 2020 года.

С 1 октября 2013 г. аналогичное право на пенсию по Закону о пенсионном обеспечении было предоставлено работникам, занятым на работах с особыми условиями труда по спискам N 1 и N 2 (подп. 1.1 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 г. N 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения»).

Кроме того, Указом в целях формирования более высоких размеров будущих профессиональных пенсий предусматривается повышение (более чем в два раза) тарифов взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование работников, занятых на работах с особыми условиями труда или отдельными видами профессиональной деятельности (за исключением работников, занятых на работах с особыми условиями труда по спискам N 1 и N 2).

Тарифы взносов увеличиваются с 1 января 2021 г.

Напоминаем, что работникам, занятым на работах с особыми условиями труда или отдельными видами профессиональной деятельности, которые до 1 января 2009 г. отработали менее половины льготного стажа либо вовсе его не имели до указанной даты, предоставляется право:

(1) формирования досрочной профессиональной пенсии.

В таком случае работодатель будет уплачивать за этого работника обязательные взносы на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН);

(2) выбора вместо досрочной профессиональной пенсии дополнительной профессиональной пенсии. Дополнительная профессиональная пенсия будет назначаться по достижении общеустановленного пенсионного возраста (в размере БПМ) за счет сформированных пенсионных сбережений дополнительно к пенсии по возрасту;

(3) получения ежемесячной доплаты к заработной плате вместо указанного страхования. Ее размер определяется работодателем, но не может быть менее суммы взноса на профессио-нальное пенсионное страхование за этого работника. То есть взносы вместо уплаты в бюджет фонда на цели профессионального пенсионного страхования будут выплачиваться самому работнику к заработной плате.