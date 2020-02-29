«Андрей никогда не стоял на ногах». История матери, которая 50 лет ухаживает за сыном-инвалидом

Источник материала: Tut.by

Любови Семеновне 78 лет, ее сыну Андрею 50. За свою жизнь мужчина не сделал самостоятельно ни одного шага. Женщина родила ребенка на 7 месяце беременности и из-за родовой травмы мальчик стал инвалидом: он не разговаривает, не слышит, половина тела парализована. Подгузники, таблетки, беспрерывная работа — это все сопровождает невероятно сильную Любовь Семеновну уже полвека. Мы начинаем новый проект « Быть мамой », в котором мы рассказываем о женщинах, жизнь которых отличается от большинства.

Если Вы хотите помочь нашей героине и ее сыну — напишите на help. lubov@tutbymedia.by