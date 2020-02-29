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«Андрей никогда не стоял на ногах». История матери, которая 50 лет ухаживает за сыном-инвалидом

29.02.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Любови Семеновне 78 лет, ее сыну Андрею 50. За свою жизнь мужчина не сделал самостоятельно ни одного шага. Женщина родила ребенка на 7 месяце беременности и из-за родовой травмы мальчик стал инвалидом: он не разговаривает, не слышит, половина тела парализована. Подгузники, таблетки, беспрерывная работа — это все сопровождает невероятно сильную Любовь Семеновну уже полвека. Мы начинаем новый проект «Быть мамой», в котором мы рассказываем о женщинах, жизнь которых отличается от большинства.

Если Вы хотите помочь нашей героине и ее сыну — напишите на help. lubov@tutbymedia.by

 
 
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