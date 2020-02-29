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Витеблянка приехала на дачу - и попала в весну: на клумбах что только не распустилось
29.02.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глядя на клумбы на даче у жительницы Витебска Марины Серебрицкой, не верится, что на дворе — конец зимы. Хозяйку радуют не только крокусы, подснежники и морозник (о
Фотографии февральских цветов Марина Серебрицкая
«Сегодня побывала на даче… Неожиданно!» — пишет горожанка.
Готовы вот-вот раскрыться бутоны сиреневых и белых крокусов. Это одни из первых вестников весны, но обычно они распускаются в марте-апреле.
Морозник — тоже первоцвет, но в этом году и он расцвел, как никогда, рано.
А это — безвременник (или брандушка). Как правило, цветет ранней весной. А тут проснулся пораньше.
Готовы раскрыться и бутоны весенника — он на первом фото. Латинское название растения — эрантис, переводится как «весенний цветок».
По словам синоптиков, такой теплой зимы, как эта, в Беларуси не было
Теплее обычного ожидается и весна 2020 года.
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Глядя на клумбы на даче у жительницы Витебска Марины Серебрицкой, не верится, что на дворе - конец зимы.
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