Витеблянка приехала на дачу - и попала в весну: на клумбах что только не распустилось

Источник материала: Tut.by

Глядя на клумбы на даче у жительницы Витебска Марины Серебрицкой, не верится, что на дворе — конец зимы. Хозяйку радуют не только крокусы, подснежники и морозник (о цветении этих растений уже было много новостей из разных уголков Беларуси), но и весенник и безвременник.



Весенник (эрантис). Фото: Марина Серебрицкая

Фотографии февральских цветов Марина Серебрицкая разместила у себя на страничке в фейсбук.

«Сегодня побывала на даче… Неожиданно!» — пишет горожанка.

Готовы вот-вот раскрыться бутоны сиреневых и белых крокусов. Это одни из первых вестников весны, но обычно они распускаются в марте-апреле.



Крокусы. Фото: Марина Серебрицкая



Крокусы. Фото: Марина Серебрицкая

Морозник — тоже первоцвет, но в этом году и он расцвел, как никогда, рано.



Морозник. Фото: Марина Серебрицкая



Морозник. Фото: Марина Серебрицкая

А это — безвременник (или брандушка). Как правило, цветет ранней весной. А тут проснулся пораньше.



Безвременник (брандушка). Фото: Марина Серебрицкая



Подснежники. Фото: Марина Серебрицкая

Готовы раскрыться и бутоны весенника — он на первом фото. Латинское название растения — эрантис, переводится как «весенний цветок».

По словам синоптиков, такой теплой зимы, как эта, в Беларуси не было больше чем сто лет . По предварительным оценкам, зимний сезон 2019−2020 годов был аномально теплым. Средняя температура воздуха трех зимних месяцев +1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градуса.

Теплее обычного ожидается и весна 2020 года.