В Новополоцке закрыли посещение общежитий ПГУ: «в связи с опасной эпидемиологической обстановкой»

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке с 28 февраля закрыли посещение общежитий Полоцкого государственного университета, сообщает портал gorod214.bу.





В объявлении на дверях общежития № 2 ПГУ сообщается, что посещение закрыто «в связи с опасной эпидемиологической обстановкой (коронавирус)».

На другом общежитии висит объявление с иным пояснением: «в связи с инфекцией гриппа».





В Минске с 28 февраля по 31 марта ограничен вход для посетителей общежития БГУ. Туда смогут заходить только те, кто там проживает. Такой запрет ввели и в общежитиях БГЭУ, и БГУИР. Все из-за того, что в Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса. Временное ограничение на посещения ввели администрации вузов.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ и проживает на съемной квартире в одном из районов города.