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В Новополоцке закрыли посещение общежитий ПГУ: «в связи с опасной эпидемиологической обстановкой»
29.02.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке с 28 февраля закрыли посещение общежитий Полоцкого государственного университета,
В объявлении на дверях общежития № 2 ПГУ сообщается, что посещение закрыто «в связи с опасной эпидемиологической обстановкой (коронавирус)».
На другом общежитии висит объявление с иным пояснением: «в связи с инфекцией гриппа».
В Минске с 28 февраля по 31 марта
Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
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В Новополоцке из-за первого в Беларуси завозного случая коронавируса с 28 февраля закрыли посещение общежитий Полоцкого государственного университета.
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