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В Новополоцке закрыли посещение общежитий ПГУ: «в связи с опасной эпидемиологической обстановкой»

29.02.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке с 28 февраля закрыли посещение общежитий Полоцкого государственного университета, сообщает портал gorod214.bу.


В объявлении на дверях общежития № 2 ПГУ сообщается, что посещение закрыто «в связи с опасной эпидемиологической обстановкой (коронавирус)».

На другом общежитии висит объявление с иным пояснением: «в связи с инфекцией гриппа».


В Минске с 28 февраля по 31 марта ограничен вход для посетителей общежития БГУ. Туда смогут заходить только те, кто там проживает. Такой запрет ввели и в общежитиях БГЭУ, и БГУИР. Все из-за того, что в Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса. Временное ограничение на посещения ввели администрации вузов.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ и проживает на съемной квартире в одном из районов города.

 
Теги: Минск
 
 
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В Новополоцке из-за первого в Беларуси завозного случая коронавируса с 28 февраля закрыли посещение общежитий Полоцкого государственного университета.
 
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