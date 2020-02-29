ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 1 по 6 марта

29.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 1 по 6 марта
С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 1 по 6 марта  электроэнергия будет отключена:

1 марта:

  • 00.00 – 02.00 – д. Кривчицы, улицы Лесная, Полесская, Криничная;
  • 00.00 – 02.00 – д. Новоселье, улица Полевая, хоздвор.

2 марта:

  • 00.00 – 02.00 – д. Валище, хоздвор;
  • 10.00 – 12.00 –  д. Ботово, улицы Партизанская, Советская, Федотова;
  • 10.00 – 12.00 – д. Чухово, улица Восточная;
  • 12.00 – 15.00 – д. Вяз, улицы Советская, Октябрьская, Центральная, Полесская, ИП Езерский;
  • 13.00 – 16.00 – д. Борки, улицы Первомайская, Советская, Ленина, Пионерская, хоздвор;

3 марта:

  • 00.00 – 02.00 – д. Чернеевичи;
  • 02.00 – 04.00 – д. Новый Дворец, дом инвалидов, подсобное хозяйство;
  • 10.00 – 13.00 – д. Вылазы;
  • 13.00 – 16.00 – д. Парохонск, улицы Западная, Солнечная, Молодежная, Ленина;

5 марта:

  • 00.00 – 02.00 – д. Валище, хоздвор;
  • 02.00 – 05.00 – д. Озаричи, улицы Первомайская, Звездная, Ленина, Заводская, Огородняя, Луговая, хоздвор;
  • 10.00 – 14.00 – д. Озаричи, улицы Первомайская, Ленина;

6 марта:

  • 00.00 – 02.00 – д. Гряды;
  • 10.00 – 14.00 – деревни Островичи, Клин, Сушицк, с/т «Аленушка», «Рассвет 2», «Здоровье».

Пинский сельский РЭС приносит извинения за причиненные неудобства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Новополоцке закрыли посещение общежитий ПГУ: «в связи с опасной эпидемиологической обстановкой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика