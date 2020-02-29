График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 1 по 6 марта

С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 1 по 6 марта электроэнергия будет отключена:
1 марта:
00.00 – 02.00 – д. Кривчицы, улицы Лесная, Полесская, Криничная;
00.00 – 02.00 – д. Новоселье, улица Полевая, хоздвор.
2 марта:
00.00 – 02.00 – д. Валище, хоздвор;
10.00 – 12.00 – д. Ботово, улицы Партизанская, Советская, Федотова;
10.00 – 12.00 – д. Чухово, улица Восточная;
12.00 – 15.00 – д. Вяз, улицы Советская, Октябрьская, Центральная, Полесская, ИП Езерский;
13.00 – 16.00 – д. Борки, улицы Первомайская, Советская, Ленина, Пионерская, хоздвор;
3 марта:
00.00 – 02.00 – д. Чернеевичи;
02.00 – 04.00 – д. Новый Дворец, дом инвалидов, подсобное хозяйство;
10.00 – 13.00 – д. Вылазы;
13.00 – 16.00 – д. Парохонск, улицы Западная, Солнечная, Молодежная, Ленина;
5 марта:
00.00 – 02.00 – д. Валище, хоздвор;
02.00 – 05.00 – д. Озаричи, улицы Первомайская, Звездная, Ленина, Заводская, Огородняя, Луговая, хоздвор;
10.00 – 14.00 – д. Озаричи, улицы Первомайская, Ленина;