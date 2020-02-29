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В аптеки Минска поставили 100 тысяч масок, на склады привезут еще около 1 млн
29.02.2020 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минские аптеки «Белфармация» 29 февраля поступило около 100 тысяч многоразовых масок, сообщили пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, передает
По словам представителя Минздрава, частные аптеки заказывают и получают маски по своим графикам, которые не зависят от поставок в аптеки РУП «Белфармация».
В понедельник на склады «Белфармация» в Минске ожидает поставка еще около 1 млн масок. Их также поставят в аптеки.
Напомним, после того как в Беларуси
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В понедельник на склады «Белфармация» в Минске ожидает поставка еще около 1 млн масок. Их также поставят в аптеки.
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