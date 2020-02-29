В аптеки Минска поставили 100 тысяч масок, на склады привезут еще около 1 млн

Источник материала: Tut.by

В минские аптеки «Белфармация» 29 февраля поступило около 100 тысяч многоразовых масок, сообщили пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, передает ATN_NEWS .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам представителя Минздрава, частные аптеки заказывают и получают маски по своим графикам, которые не зависят от поставок в аптеки РУП «Белфармация».

В понедельник на склады «Белфармация» в Минске ожидает поставка еще около 1 млн масок. Их также поставят в аптеки.

Напомним, после того как в Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса , в столичных аптеках появился повышенный спрос на медицинские маски. 28 февраля в Минске выкупили около 70 тысяч масок . Министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что ажиотаж с масками — эмоциональный. Он рассказал, что во всех лечебных учреждениях страны есть запас масок. В день в стране выпускается около 40 тысяч марлевых масок. Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев напомнил белорусам, что здоровым людям маски не нужны. Маски нужны только медикам, тем, кто ухаживает за больными, и больным, которые таким образом защищают от своей инфекции окружающих.