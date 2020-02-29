Что изменится в Беларуси с 1 марта 2020 года

Источник материала: Полымя

Первый день календарной весны этого года принесет с собой изменения в социально-экономическую жизнь страны.

Некоторые из грядущих новшеств весьма значимые и затрагивают практически каждого белоруса.





Запрет на продажу ряда лекарственных средств, подорожание сигарет и мобильной связи, новые правила для рыбной ловли – об этих и других ключевых изменениях рассказываем ниже.

Лекарства

С 1 марта 2020 года в Беларуси начнет действовать запрет на продажу лекарственных средств, производители которых не зарегистрировали максимальные отпускные цены.

Об этом неоднократно информировало Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Напомним, ведомство обозначило следующие категории медпрепаратов, которые с 1 марта нельзя будет купить в белорусских аптеках:

– для экстракорпорального оплодотворения (международные непатентованные наименования — менотропин, фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс);

– включенные в список основных лекарственных средств, которые относятся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств C01 — C10.

Образование

Подорожает учеба в нескольких вузах страны, принявших решение об увеличении стоимости обучения. Среди них и БГУ, где с 1 марта цены на соответствующие услуги в среднем вырастут на 12 %.

Кстати, в главном высшем учебном заведении страны отмечали, что повышение стоимости обучения – нормальная практика. Эти деньги будут направлены на зарплаты преподавателям, обновление материально-технической базы университета, некоторые иные цели, связанные с развитием вуза.

В БНТУ оплата за обучение в среднем повысится на 7 процентов. В пределах 3-5 процентов подняли цены и в БГЭУ.

Сигареты

С марта табачная продукция будет продаваться по более высоким ценам – подорожание составит от 1 до 15 копеек.

Данные изменения затрагивают продукцию табачной фабрики «Неман», компаний «Табак-инвест» и «Интер Тобакко», а также сигарет, поставляемых в страну «Беларусьторгом» и компанией «Энерго-Оил».

Рыбалка

Во многих регионах республики начнет действовать запрет на лов щуки. Эту речную хищницу нельзя будет добывать до 15 апреля.

На Витебщине запрет вводится 9 марта и прекращает действовать 25 апреля.

Причина запрета – у щуки, неприхотливой к температуре воды, рано начинается нерест.

Штраф за каждую выловленную во время запрета рыбу составит 9 базовых величин (243 рубля).

В случае особо крупного причинения ущерба природе его размер может вырасти до 50 базовых. А если нарушение «вытянет» на сумму свыше 100 базовых, могут привлечь к уголовной ответственности.

Автомобили и мобильная связь

С 1 марта автовладельцам можно переходить на летнюю резину.

С 3 марта оператор мобильной связи life:) на некоторых тарифных планах повышает абонентскую плату.

В среднем цены вырастут на 1-2 рубля. Одновременно с этим абонентам будут предоставлены дополнительные минуты и интернет-трафик, включенный в абонентскую плату.

Фото: © Белновости