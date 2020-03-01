Каким поведением студенты напрягают преподавателей. Узнали у них

Источник материала: Tut.by

В школах и университетах среди преподавателей сейчас работает немало молодых людей. Они сами сидели на студенческой скамье буквально вчера и наверняка помнят, как хитрили на экзаменах и оправдывались за несделанный реферат. TUT.BY пообщался с несколькими молодыми преподавателями, чтобы узнать, какие особенности студентов их напрягают, хотя они и сами так делали.

«Ведет себя на паре как король — уважение теряется»



Фото из личного архива

Виктор Отлига, 25 лет. Преподает дискретную математику и математическую логику на факультете прикладной математики и информатики БГУ и машинное обучение в Школе анализа данных «Яндекса»:

— Лично меня больше всего расстраивает, если студенты скучные и неактивные. Это самая главная беда. Ну куда это годится? Мы же пришли уже на эту пару, и вы, и я, так почему бы ближайшие полтора часа не провести не только полезно, но и весело? Университет — это же не только про знания. Университет — это еще и про общение. Никто не вспомнит скучное занятие, на котором все просто решали задачи. Я и сам вспоминаю в основном те пары со студенческих лет, на которых был скорее балаган, чем продуктивное решение задач.

Еще излишне наглых студентов не люблю. Особенно не по делу наглых. Если студент умный, то ему позволительны некоторые вольности. А вот если студент ничего из себя не представляет, а при этом качает права и ведет себя на паре как король — всякое уважение к нему теряется. В итоге вместо самоутверждения (а, видимо, такое отношение идет именно от потребности самоутверждения и от каких-то комплексов) студент получает нелюбовь преподавателя.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вот списывание меня не так бесит, как, наверное, остальных коллег. Да, мне тоже не нравится недобросовестное отношение к предмету и попытки схитрить. Но если это делается достаточно оригинально, с душой и крайне редко — то почему бы и нет? Если я вижу, что студент списывает, намекаю, что так делать не хорошо, а студент на это остроумно отвечает и списывать прекращает — то как на него злиться и выгонять?

Бывают и другие случаи: по тому, как студент списывает, видно, что это просто попытка обмануть преподавателя. Вот так вот взять и просто обмануть, потому что студент считает себя умнее и уважения к преподавателю не испытывает. Мне кажется, это очень некрасиво, от такого я тоже расстраиваюсь.

Меня тянуло в преподавание ещё с ранних университетских лет. И как только образовалась возможность — я сразу же пошел это делать. Душой меня тянет в преподавание, душой. Самое любимое занятие для меня, когда пары провожу — чистый кайф.

«В роль дурачка можно вжиться так, что в будущем уже не выйдешь»

Фото из личного архива

Алена Шиманская, 24 года. Преподает английский язык в языковой школе Streamline:

— Всегда была уверена, что кем-кем, а преподом точно не буду! Но отработку по распределению никто не отменял: так я оказалась на своей работе. На собеседовании рассматривают не возраст, а скорее потенциал и общую картину, отдельным моментам обучают уже после устройства. Правда, первый год я работала только со взрослыми, и чтобы они не думали, что их пришла обучать какая-то малолетка, я стала краситься на работу.

Все проблемы учеников часто кроются в мотивации. Некоторых подростков порой заставляют учиться родители. В своем развитии они не особо заинтересованы, и тогда мне приходится становиться циркачом и придумывать, как их завлечь. Казалось бы, они уже не дети: должны сами понимать, что им надо, и идти учиться осознанно, но нет. Им нужны сертификаты для учебы (у взрослых похожая проблема — нужна бумажка для работы), и ходят они только ради этого. Всегда очень заметно, когда человек пришел не совсем по своей воле: нет интереса, нет активности, взаимодействия с другими, на все плевать! Дайте только бумажку, что мы отходили.

Все студенты независимо от возраста очень палятся, когда списывают. Смешно, как они смотрят на меня, потом пытаются что-то найти, потом снова на меня. И, если замечают мой взгляд, сразу паникуют и делают лицо типа «я ничего не далал, это я так вспоминал». Но, так как я работаю на курсах и люди платят немалые деньги за обучение, в основном студенты все-таки более прилежно относятся к занятиям.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Общеобразовательные школы убивают логику. Учителя заставляют учить правила наизусть без какого-либо понимания, из-за этого многие подростки не умеют даже банально пользоваться своими конспектами. На моих уроках мы записываем правила схемами, и приходится еще некоторым пальцем указать, куда на листе вообще смотреть.

И еще пара моментов, которые меня бесят:

когда студенты сидят с настроением «мне ничего не надо, меня вообще уже не впечатлить». Напрашивается вопрос: а зачем ты пришел? показать нам всем свое сложное лицо?

когда взрослые приходят с вызовом, мол, вот он я какой пришел, давайте, учите меня, если вам вообще есть, чему меня научить. Они все знают лучше всех, преподаватель для них не авторитет. Всегда найдут, к чему прицепиться, и показать, где они умнее.

когда врут. Я спокойно отнесусь к не сделанной домашке, опозданию, непонимаю и даже лени, если мне об этом честно скажут. Но когда начинаются эти «объяснения» (а вранье видно всегда), начинаешь закипать и хочется спросить «что ты мне тут выдумываешь».

когда студенты строят из себя дурачков. Типа «ой, не поняли, не успели, забыли». Я знаю, кто на что горазд, и в роль дурачка можно вжиться так, что в будущем уже не выйдешь.

«Все скатывают из интернета. Конечно, я это вижу!»



Фото из личного архива

Елизавета Таран, 24 года. Преподает немецкий язык на филологическом факультете БГУ.

— Преподавателем я стала просто: мне предложили остаться на кафедре, когда я закончила свою учебу университете. Хотя опыт уже был: на старших курсах подрабатывала учителем в разных языковых школах.

Больше всего, наверное, бесит, когда ты задаешь студентам вопрос, а они сидят, молчат и смотрят на тебя. Скорее всего, они боятся что-то сказать. Но это происходит, даже если 15 раз говоришь, что бояться не надо. К тому же, если они действительно не знают ответ, они никогда не скажут «я не знаю», и тоже будут просто сидеть и молчать. И смотреть на тебя.

Другой момент, который скорее расстраивает: студенты ничего не знают, что касается общей эрудиции. Например, спросишь, кто такой Мартин Лютер, чем отличаются «правые» от «левых»… А некоторые даже не знают, кто такой Пол Маккартни и Майкл Джексон! Такие знания у них отсутствуют.



Пол Маккартни. Фото: Reuters

Последнее относится к специфике преподавания языков. Часто нужно попросить студентов написать какой-то коротенький текст. В целом, это несложно, но такое задание никто не любит, поэтому все скатывают готовые варианты из интернета. Я это, конечно же, вижу, потому что знаю, что студенты могут, а что не могут. Вот это реально очень бесит: списывать просто бессмысленно. А вообще работать со студентами мне нравится.