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Брестская областная коллегия адвокатов провела в Пинске отчётно-выборную конференцию и… сыграла спектакль

01.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Брестская областная коллегия адвокатов провела в Пинске отчётно-выборную конференцию и… сыграла спектакль
Впервые в истории коллегии конференция была выездной. А поводом для поездки в Пинск стало неординарное обстоятельство: юристы областной коллегии адвокатов своими силами поставили спектакль «Пинская шляхта». И эта постановка, безусловно, не могла не побывать в «своем» городе.

Основные мероприятия прошли в Полесском драматическом театре. В первой половине дня юристы подвели итоги развития областной коллегии адвокатов за четыре года, наметили новые задачи. Нынешний год стал выборным, еще в январе были выдвинуты кандидаты в члены органов адвокатского самоуправления. Адвокаты в этом  были очень активны, только в совет областной коллегии был выдвинут 21 претендент. На итоговой конференции в Пинске делегаты отдали свои голоса самым достойным. Председателем областной коллегии единогласно переизбрана Т.А. Шатликова.

В работе отчетно-выборной конференции приняли участие заместитель министра юстиции Республики Беларусь Н.М. Старовойтов, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов В.И. Чайчиц, заместитель начальника главного управления юстиции Брестского облисполкома Я.Ф. Стельмашук и другие.

С отчетным докладом выступила председатель областной коллегии адвокатов Т.А. Шатликова. В.И. Чайчиц высоко оценил деятельность областной коллегии, в том числе  отметил активность по участию в социальных проектах, в республиканских мероприятиях. Он отметил, что созданию положительного имиджа организации и впредь будет уделяться большое внимание, к примеру, поддержку всегда будут чувствовать участники спортивных состязаний. Н.М. Старовойтов отметил необходимость уделять серьезное внимание подбору кадров для пополнения коллегии, остановился на качестве юридической помощи клиентам, а также на необходимости развития медиации и увеличения количества медиаторов из числа адвокатов.

Приятным моментом стало награждение. Министерством юстиции Республики Беларусь отмечены высокий профессионализм и заслуги адвокатов Брестчины, в числе которых адвокат юридической консультации Пинского района и города Пинска А.М. Андриевич.

После подведения итогов конференции на сцене выступила адвокат Татьяна Пацко, она же известная пинчанка, исполнительница бардовских песен Татьяна Волкова.

***

После перерыва и экскурсии по городу, которую провел адвокат юридической консультации Пинского района и города Пинска В.И. Ровнейко, зрительный зал драмтеатра снова был полон.

Выступая перед коллегами на конференции, почетный гость Н.М. Старовойтов заметил, что профессиональный юрист должен быть и немножко актером. В коллегии адвокатов нашей области, как и в других, достаточно внимания уделяют всестороннему развитию своих членов. И все же юристов-актеров в прямом смысле слова встретишь нечасто. А в Брестской области их набралось на целый спектакль. Поставить знаменитый фарс-водевиль «Пинская шляхта» по одноименной пьесе Винцента Дунина-Марцинкевича силами творчески одаренных юристов коллегии было идеей председателя Тамары Шатликовой. Замысел реализовали успешно, премьера спектакля состоялась в Бресте, а на прошлой неделе постановку привезли в Пинск.

Достойно исполненную творческую работу оценили многочисленные гости, в том чис-
ле председатель горисполкома И.Г. Ребковец, член Совета Республики И.Ю. Сачковская, депутат парламента А.П. Омельянюк, директор Полесского драмтеатра А.Н. Лукашенко.

Свою долю оваций получили сыгравшие в спектакле пинчане Раиса Пикула, Сергей Пахолок и Олег Пошелюк.

Первый опыт проведения выездной отчетно-выборной конференции, по отзывам участников, удался. Большую часть хлопотной работы по организации мероприятия взяла на себя юридическая консультация Пинского района и города Пинска, которой руководит Н.А. Алексеева. Вновь избранный совет коллегии выразил коллективу благодарность.

Людмила РЕБКОВЕЦ
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Теги: Брест
 
 
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