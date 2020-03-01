Пенсия – льготная, старость – беззаботная. На вопросы кореличчан ответили начальник управления по труду, занятости и социальной защиты райисполкома Инна Богуш и директор ЦСОН Инесса Семибратова

Источник материала: Полымя

Вопросы, касающиеся социальной поддержки различных слоев населения, пенсионного обеспечения и социального обслуживания граждан пожилого возраста, являются актуальными в современном обществе. Исчерпывающие разъяснения по всем волнующим вопросам жители района смогли получить в День открытых дверей управления по труду, занятости и социальной защиты райисполкома и Центра социального обслуживания населения Кореличского района.





На протяжении всего дня специалисты управления по труду, занятости и социальной защиты райисполкома и Центра проводили консультирование кореличчан и выездные приемы граждан. На «прямой телефонной связи» с жителями района находились начальник управления Инна Богуш и директор ЦСОН Инесса Семибратова.

Одним из первых на «прямую телефонную линию» позвонил кореличчанин с вопросом: «При каких условиях назначаются льготные пенсии трактористам-машинистам, операторам машинного доения и работникам свинокомплексов?»

Инна Богуш, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома: «С 1 января 2020 года изменен порядок назначения пенсий данной категории граждан. Так, мужчинам, достигшим возраста 57 лет, работающим трактористами-машинистами и непосредственно занятыми в производстве сельхозпродукции на сельскохозяйственных предприятиях, пенсии по возрасту на льготных условиях назначаются при наличии общего стажа работы не менее 25 лет, из которых 20 лет – на указанных работах, в том числе не менее 10 лет льготной работы до 1 января 2009 г. Женщинам, достигшим возраста 52 лет и работающим операторами машинного доения, телятницами, операторами свинокомплексов, пенсии по возрасту назначаются при стаже работы на указанных должностях не менее 20 лет, из которых не менее 10 лет до 1 января 2009 года. Обязательным условием является выполнение установленных норм обслуживания, а именно количество голов коров, телят или свиней, закрепленных за работницей.»

– На какие пособия на детей может рассчитывать опекун?

Инна Богуш: «В семье опекуна (попечителя) подопечные дети могут либо находиться на государственном обеспечении, либо не находиться. В зависимости от этого рассматривается право на отдельные виды государственных пособий.

На подопечных детей, которым предоставляется государственное обеспечение в связи с нахождением в опекунской семье, назначаются государственные пособия, предусмотренные Законом, за исключением:

– пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности;

– пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет;

– пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (п. 4 ст. 1 Закона).

На подопечных детей, которым не предоставляется государственное обеспечение, назначаются все виды государственных пособий, предусмотренные Законом.

Если на подопечных детей производятся выплаты от органов образования (об этом указывается в решении местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства)), то такие дети являются находящимися на государственном обеспечении.»

Жительница Кореличского района поинтересовалась, что такое договор пожизненного содержания с иждивением (рента) и кто его может заключить?

Инесса Семибратова, директор Центра социального обслуживания населения Кореличского района: «Суть рентных отношений заключается в том, что по договору ренты ее получатель передает принадлежащее ему жилье в собственность местному исполнительному и распорядительному органу, а тот в свою очередь обязуется пожизненно содержать с иждивением престарелого гражданина. Получателем ренты может стать пенсионер, достигший 70-летнего возраста, или одинокая супружеская пара, у которых нет родственников, обязанных по закону их содержать. Существует два варианта рентных отношений. В первом случае пенсионер остается в своей квартире, за ним на дому на безвозмездной основе ухаживает соцработник. Пожилой человек получает положенную ему пенсию и ежемесячную рентную плату – не менее двух базовых величин. Второй вариант предусматривает проживание одинокого пенсионера в отдельной комнате повышенной комфортности в доме-интернате с круглосуточным медицинским наблюдением и обслуживанием, при этом получая пенсию в полном объеме.»

На «прямую телефонную линию» также поступил вопрос: «Не так давно услышала о существовании приемных, замещающих и гостевых семей для пенсионеров. Что они собой представляют?»

Инесса Семибратова: «Одной из форм социального обслуживания пожилых граждан является приемная семья: социальный работник либо любой человек может пригласить к себе в дом пенсионера для проживания и по взаимной договоренности проявлять о нем заботу. В гостевой же семье пенсионер находится временно, к примеру, в праздничные и выходные дни. Для многих пожилых граждан, это огромное благо, ведь в преклонном возрасте пенсионерам больше всего не хватает общения. Если мы говорим о замещающей семье – эта форма жизнеустройства, которая предусматривает совместное проживание и ведение общего хозяйства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина, (старше 70 лет) с физическим лицом (помощником), оказывающим социальные услуги и не являющимся лицом, обязанным по закону содержать этого гражданина. Нельзя не сказать о Доме зимовки, когда несколько пенсионеров проживают совместно в одном из имеющихся у них домов и ведут общее хозяйство. Согласитесь, что вместе перезимовать гораздо веселей.»

Подготовила Оксана ЯНУШ