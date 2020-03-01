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…Пакет, в котором прячется зима. Вода, ложка, вата… и тишина

01.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Это — рассказ об упущенном времени и нереализованных возможностях. Эта история заслуживает того, чтобы быть обнародованной. Хотя бы для того, чтобы молодое поколение услышало о «кайфе» и его последствиях из первых уст, а наркозависимые узнали, что шанс на исцеление есть. И не призрачный.

Руслану 45 лет. Для наркомана, пусть и бывшего, это большой жизненный путь: многие из них умирают, не дожив до сорока. Чаще — от передозировки или в результате суицида. Тех, кто, сумев завязать, соглашается открыто рассказать о своем прошлом, немного… 

«…Если бы я знал, что они употребляют стрихнин, я бы сделал это вместе с ними…»

— Если говорить о наркотиках как о психоактивных веществах в общем, то получается, я употреблял их лет 30, — рассказывает Руслан. — Сюда я включаю алкоголь, детские попытки попробовать марихуану, клей.   Алкоголя было уже мало для хорошего настроения… Друзья попробовали наркотики — и мне захотелось. Иначе — я изгой. На тот момент, если бы я знал, что они употребляют стрихнин, я бы сделал это вместе с ними… Жестко, внутривенно, я начал употреблять героин в году 93-94. Можно сказать, наркотики нас и объединяли. Не было тогда много информации о том, что наркотики — это плохо, и какие последствия влечет их употребление. 

«Возьми себя в руки»

Впервые небольшой плакат с информацией о том, что наркотики — это вредно, я увидел в «Новинках», когда проходил лечение. Вообще я много раз там лежал. Но это не приносило плодов. Потому что цели бросить не было. Дома накалилась обстановка, денег на дозу нет — можно отлежаться в больничке… 

Моя мама очень созависимый человек. А все наркоманы — манипуляторы. Я просыпаюсь. У меня нет денег. Говорю: «Мама, если ты хочешь, чтобы я поехал лечиться, дай мне денег». Конечно, ехал с ними не в больницу… В семье все сводилось к «возьми себя в руки», «ты безответственен», «попробуй бросить». Что я мог сказать на это маме? Она человек, выросший в деревне, и для нее наркотики — это что-то неизвестное. 

Наркоманом движет страх. Потому что ты знаешь, что такое ломка, и как плохо будет ночью. И должен сделать все, чтобы этого не допустить. Найти дозу.

 «…Меня много раз возвращали с того света»

 Вы находились в комнате, где резко выключают свет? Так и с передозировкой опиатами (это фактически состояние клинической смерти. — Авт.). Просто выключается свет. И ты пропадаешь. И здорово, если рядом находятся друзья, которые могут помочь. Случалось, меня в простынях привозили на крыльцо больницы. Было много передозировок, но повезло: возвращали с того света.  Передозировка «синтетикой» — другая. Повреждения на уровне мозга чувствуешь, кажется, физически. Мои знакомые заново учились говорить, писать, ходить. Но результат и от той, и другой передозировки ужасен. Наркотики — это выстрел в будущее. Ведь даже единичное употребление влечет необратимые последствия, разрушая организм человека. И эти женщины будут рожать. А мужчины — становиться отцами.

«…Я не спал полтора месяца и сходил с ума» 

У меня семь или восемь судимостей. Все за хранение. Но я благодарен нашей уголовно-исполнительной системе. Если бы меня не посадили, ничего бы в моей жизни не изменилось. 

Синдром отмены в местах лишения свободы… Ломало жестко. Я не спал полтора месяца и сходил с ума. Пел песни.  Сокамерники постоянно держали меня под наблюдением. Мозг не отключался совсем. Диарея, боль, раздражительность, ломота в суставах, слабость, потоотделение, агрессия… И бессонница. Читал, что была такая пытка — лишением сна. Этот кошмар продолжался полтора месяца...

Многие наркоманы заканчивают жизнь самоубийством. До тюрьмы были попытки и у меня. Вешался и резал вены. В употреблении — ты герой, лев, мачо. Потом отпускает, и ты понимаешь, что — нет… Надеваешь петлю на шею, становится страшно, и ты презираешь себя и за это. Некоторые делают «золотой укол» (сознательная передозировка. — Авт.), просят не откачивать.

Парень из Борисова, который сидел со мной, рассказал о том, что в нашем городе стала работать 12-шаговая программа: люди с такими же проблемами, как у меня, поддерживают друг друга и помогают избавиться от зависимости.

 Многие, выходя из тюрьмы, сразу идут не домой — за дозой. Руслан пошел в сообщество анонимных наркоманов.

«Необходимо было сделать выбор: наркотики или жизнь»

— Я в ремиссии два года и два месяца,— продолжает рассказ Руслан. — 70% моих старых друзей умерли. Для того, чтобы оставаться «чистым», пришлось изменить круг общения. Это сложно. Это непросто. Но без этого невозможно. Необходимо было сделать выбор: наркотики или жизнь. Я выбрал последнее. 

Из мест лишения свободы освободился мой брат. Участвует в программе избавления от наркозависимости. На семидесятилетие мамы мы впервые сделали ей дорогой подарок: преподнесли золотую цепочку. Было столько счастья и слез радости! Простые радости жизни. Но они такие ценные…

«...Я тот, кому посчастливилось остаться в живых»

Что давали мне наркотики? Веселье и уверенность.  Но какую цену я заплатил?! Упущенные возможности. Потерянное время. Несозданная семья. Неродившиеся дети. Простые радости жизни, которых не замечал и которые безвозвратно упущены. Две смертельные болезни. 

Помню, как утром, наблюдая, как люди спешат на работу, отводят детей в садик, я думал: какие они глупцы! А в итоге глупцом оказался я, который лишил себя всего этого. Сейчас, в состоянии моей ремиссии, все чувства будто обнажены. Я бросил курить. Вставил зубы. Вылечил гепатит. Я выздоравливаю. Я вижу, что без наркотиков жизнь ярче.  Я тот, кому посчастливилось остаться в живых. Я прошел многое. Был на дне. И мне хочется, чтобы кто-то, узнав мою историю, задумался о том, что жизнь прекрасна и стоит того, чтобы ее ценили.

Двенадцать шагов анонимных наркоманов

 Если у кого-то есть проблемы с наркотиками, или кто-то считает, что они могут быть, звоните на инфолинию 

8 (029)664 -69-64. Это объединенный номер. Борисовский — 8 (033) 668-65-25. Эти ребята спасли мне жизнь. Программа дает реальный шанс на социализацию, полное возвращение к нормальной жизни. Если мне после более 20 лет употребления наркотиков помогло, поможет и вам! Дополнительную информацию вы сможете узнать и на сайте https://na-rb.by. Дайте себе шанс.

Ольга ЦЫБУЛЬКО

 

 
 
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