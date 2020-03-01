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Осужденный к смертной казни белорус обратился в Комитет по правам человека ООН

01.03.2020 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осужденный к смертной казни за двойное убийство житель Витебской области Виктор Павлов обратился в Комитет по правам человека ООН, сообщается на странице «Смертная казнь в Беларуси» в фейсбуке.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обращение Виктора Павлова зарегистрировали 28 февраля за номером 3714/2020. Документ подготовил правозащитник из Витебска Павел Левинов в рамках кампании «Правозащитники против смертной казни».

После регистрации Комитет по правам человека ООН обратился к правительству Беларуси с просьбой не приводить приговор в исполнение — до рассмотрения жалобы Виктора Павлова в высшей международной инстанции по правам человека.

Напомним, 30 декабря 2018 года в деревне Присушино Витебского района были убиты две сестры-пенсионерки. Им было 76 и 78 лет, тела обнаружили в их доме через пару дней.

Подозреваемым оказался 50-летний житель соседней деревни. Он иногда помогал женщинам по хозяйству, а также, как выяснили следователи, знал, где те хранят деньги. Однажды он пришел к женщинам и палкой избил до смерти, забрав из дома 179 рублей.

Мужчина до этого был судим, в том числе за убийство с особой жестокостью. Учитывая особо опасный рецидив, прокурор просил назначить мужчине смертную казнь, и областной суд 30 июля 2019 года с этим согласился.

Виктор Павлов обжаловал смертный приговор и просил Верховный суд не лишать его жизни. Однако он оставил приговор областного суда без изменений.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В прошлом году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, убившего двух девушек в Бобруйске.

В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Приговор был обжалован в Верховном суде — и оставлен без изменения. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Позже Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Комитет, в свою очередь, обратился к правительству Беларуси с просьбой не приводить приговор в исполнение - до рассмотрения жалобы.
 
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