Лайфхак от президента, мем от «Белнефтехима» и поющий на белорусском Уткин. Тест без коронавируса

Источник материала: Tut.by

На минувшей неделе масса новостей была посвящена коронавирусу. Здорово интерес к теме подогрело известие, что COVID-19 уже не только в соседней Литве , но и в родной Беларуси . Одни кинулись в аптеки скупать маски и противовирусные, хотя без грамотного применения от них скорее больше вреда, чем пользы. (Как жить и что делать в такой ситуации, а также все-все последние новости по теме можно прочитать тут .) А другие пытались защититься с помощью юмора .

Впрочем, других новостей у нас для вас тоже хватало. Президент провел кадровые назначения в главные силовые ведомства страны. Оппозиционеры, претендующие на его место, рассказали о своем видении путей экономического развития страны и о своих действиях на этом посту. А доллар и евро в белорусских обменниках продолжали расти (и эта тема многих волновала куда больше всего остального).

Что еще происходило в стране и в мире — узнайте из нашего теста.