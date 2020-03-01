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Лайфхак от президента, мем от «Белнефтехима» и поющий на белорусском Уткин. Тест без коронавируса

01.03.2020 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На минувшей неделе масса новостей была посвящена коронавирусу. Здорово интерес к теме подогрело известие, что COVID-19 уже не только в соседней Литве, но и в родной Беларуси. Одни кинулись в аптеки скупать маски и противовирусные, хотя без грамотного применения от них скорее больше вреда, чем пользы. (Как жить и что делать в такой ситуации, а также все-все последние новости по теме можно прочитать тут.) А другие пытались защититься с помощью юмора.

Впрочем, других новостей у нас для вас тоже хватало. Президент провел кадровые назначения в главные силовые ведомства страны. Оппозиционеры, претендующие на его место, рассказали о своем видении путей экономического развития страны и о своих действиях на этом посту. А доллар и евро в белорусских обменниках продолжали расти (и эта тема многих волновала куда больше всего остального).

Что еще происходило в стране и в мире — узнайте из нашего теста.

 
Теги: Новости
 
 
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Тест по новостям 24.02−01.03 Что еще происходило в стране и в мире - узнайте из нашего теста.
 
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