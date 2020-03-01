Около 100 противников строительства аккумуляторного завода вновь собрались в центре Бреста

Источник материала: Tut.by

Противники строительства аккумуляторного завода 1 марта около полудня в очередной раз собрались на площади Ленина в Бресте. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.



Противники строительства аккумуляторного завода, 7 апреля 2019 года. Фото из архива. Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было около 100 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

В центре внимания пришедших на площадь противников завода был прошедший 27 февраля в Бресте круглый стол «Формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений». О том, что обсуждали участники круглого стола, противники завода узнали из СМИ и информации, размешенной на сайте компании 1AK-Group, в которую входит аккумуляторный завод ООО «АйПауэр». Противники завода на это мероприятие приглашены не были, как и на круглый стол «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека» с участием российских экспертов, который состоялся в Бресте 20 февраля . Мероприятия организованы ООО «АйПауэр» совместно с ОО «Экодом».

Как считает активист Андрей Слиж, «АйПауэр» такими круглыми столами «хочет показать, что работает с общественностью». Он отметил, что на круглом столе из представителей общественности, которые выступают против строительства аккумуляторного завода, был только председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократический партии (Грамада) Игорь Масловский. По словам Слижа, Масловский в ходе круглого стола был единственным, кто предложил «правильное решение» проблемы строительства этого экологически небезопасного предприятия. Он, в частности, предложил, демонтировать построенное вблизи Бреста здание, выбрать несколько площадок на территории области для аналогичного предприятия, провести местный референдум и лишь затем приступить к строительству аккумуляторного завода с соблюдением всех стандартов безопасности и под контролем общественности.

В свою очередь активист Олег Вялов высказал мнение, что «эти круглые столы — попытка качнуть в свою сторону мнение общественности». «Думаю, вряд ли „АйПауэр“ это удастся. Эти круглые столы ничего не решают, это просто говорильня», — заявил он.

«Такие круглые столы „АйПауэру“ надо было проводить в начале 2018 года, когда только начался общественный протест против аккумуляторного завода, — заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. — Сейчас руководству предприятия лучше было бы ответить на самые острые вопросы активистов по поводу строительства этого завода. „АйПауэр“ же уходит от обсуждения неприятных для него тем».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Что происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэра», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

5 февраля в Бресте экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр» . Компанию обязали вернуть 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда исполкома на строительство аккумуляторного завода.

27 февраля «АйПауэр» подал документы по аккумуляторному заводу на государственную экологическую экспертизу. Общественная провалилась.