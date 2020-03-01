Неизвестные забросали красной краской здание суда в Минске, где ранее за краску судили анархистов

Источник материала: Tut.by

Утром 1 марта неизвестные забросали красной краской здание суда Советского района Минска, где в феврале прошел процесс над анархистами Никитой Емельяновым и Иваном Комаром .



Фото: Радыё Свабода

О том, что это эта акция стала следствием вынесенного судом Советского района приговора Емельянову и Комару, сообщили в телеграм-канале участники анархистского движения Беларуси.

«Кровавые разводы на стенах ваших судов далеко не полностью характеризуют суть вашей „работы“, — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале „Чорная ружа“. — Мы берем на себя ответственность за эту символическую атаку судилища, в котором у нашего товарища Никиты Емельянова попытались отобрать 7 лет жизни».

«Сейчас это просто краска. Но ваши репрессии и драконовы сроки активистам анархического движения не пугают нас, но лишь разжигают праведную ненависть к несправедливости», — заявляют анархисты.



Фото: Радыё Свабода

Напомним, 12 февраля суд Советского района Минска приговорил Емельянова и Комара к семи годам лишения свободы в условиях усиленного режима за акции у Мингорсуда и СИЗО № 1. Анархистов обвинили в том, что 25 сентября 2019 года они бросили в здание Мингорсуда две лампочки с краской и ночью 13 октября — емкость с зажигательной смесью в дверь СИЗО № 1 по улице Володарского (возгорания не произошло). Повторный инцидент у СИЗО произошел ночью 20 октября — жидкость загорелась, в результате чего незначительно было повреждено покрытие двери. Представитель СИЗО оценила ущерб в 1 рубль 48 копеек, ущерб зданию суда оценили в 143 рубля 22 копейки.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Емельянов признал вину частично. Он не отрицал своего участия во всех трех акциях и заявил, что целью его действий было привлечь внимание к политзаключенным в Беларуси и выразить несогласие с действующей системой и репрессиями за свободу мнений. Комар своей вины не признал. В суде он заявил, что первоначальные признательные показания давал под давлением сотрудников правоохранительных органов.

Правозащитники признали анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара политзаключенными и требуют пересмотра приговора.