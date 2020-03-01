Проект БРСМ «100 идей для Беларуси» играет важную роль в популяризации науки — ученый

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1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» играет важную роль в популяризации науки. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии, председатель Совета молодых ученых Отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларуси Анастасия Лапко.

«Как ученый я хочу отметить роль проекта Белорусского республиканского союза молодежи «100 идей для Беларуси» в наглядной популяризации науки и научных знаний среди школьников, студентов, работающей молодежи и молодых ученых», — сказала Анастасия Лапко.

Она подчеркнула, что проект стартовал в 2011 году. Он направлен на поиск лучших молодежных инновационных идей в различных сферах социального и экономического развития страны, интересных для практической реализации, и объединил тысячи молодых инноваторов Беларуси. Спектр направлений конкурса достаточно широк и в полной мере охватывает основные экономически значимые направления, не ограничиваясь промышленностью, медициной, агросектором, затрагивает социальную сферу и рациональное природопользование.

«По сути, проект стал своеобразным базисом для презентации видения молодежью перспектив развития нашего государства. Ведь именно нам, молодым, предстоит строить будущее, основываясь на стремительно развивающихся технологиях и процессах, — отметила ученый. — Участие в нем предоставляет возможность молодым ученым, изобретателям, новаторам не только рассказать широкой общественности о своих талантах, но и обратить внимание заинтересованных на новые разработки, заслуживающие внимания и внедрения в производство, дополнительного исследования под руководством опытных ученых».

Анастасия Лапко рассказала, что проект «100 идей для Беларуси» стал своеобразным трамплином к карьере и первой ступенькой к дальнейшим успехам. В частности, после участия и победы в этом конкурсе для нее открылось множество возможностей презентовать на различных уровнях, в том числе на международном, разработанный медицинский сорбент, позволяющий удалить избыток антител из крови. «Ранее я почти ничем не отличалась от сотен научных сотрудников академии наук, кропотливо выполняющих свою работу. Однако двойная победа моей научной разработки «Создание Ig-G-направленных гемосорбентов на основе эпитопов протеина А Straphylococcus aureus» в конкурсе идей по итогам 2014 года придала уверенности, — поделилась она. — Пожалуй, одним из самых важных приобретений участия в конкурсе стал навык коммуникации, общения с людьми, презентации не только проекта, но и себя. Ведь благодаря победе и БРСМ я поучаствовала во многих республиканских выставках, презентовалась на IV Форуме регионов России и Беларуси, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Моя позиция как представителя Национальной академии наук была озвучена в 2018 году на Молодежном лагере ШОС. «100 идей для Беларуси» по-хорошему затянули меня. С 2017 по 2019 годы я входила в состав республиканского экспертного совета, а сегодня являюсь куратором и координатором академических проектов — участников этого престижного конкурса».

Финал республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» по итогам 2019 года состоится в Минске 2-3 марта. Национальная академия наук представит 25 инновационных проектов из 18 научных организаций, в которых будут отражены многие направления деятельности НАН Беларуси. Молодые ученые академии презентуют и защитят проекты, посвященные медицине и химии, в частности, разработки средств лечения онкологических заболеваний и лечения депрессивных состояний, прогнозирования осложнений синдрома дыхательных расстройств у недоношенных новорожденных, создание потенциальных анти-ВИЧ препаратов, способных блокировать проникновение вируса.

Агропромышленность будет представлена проектами по новым способам переработки дрожжей, диагностике грибных и бактериальных заболеваний овощных культур и дистанционному картографированию полегания зерновых. Био- и наноиндустрия отражена в проектах по разработке метода 3D-печати биологически совместимыми гидрогелями на основе природных веществ с последующим заселением живыми клетками для проведения токсикологических испытаний лекарственных средств, а также по созданию препаратов для профилактики и лечения бактериальных болезней рыб и внедрению новой технологии для получения биоразлагаемых полимерных материалов.

В номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность» будут затронуты вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС и создания smart-счетчиков для беспроводной системы сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении энергоресурсов. Перспективы развития промышленных технологий показаны в проектах по разработке сенсоров для газовых датчиков, которые используются в различном производственном оборудовании, а также утилизация отходов производства — частиц дымовых газов предприятий — с последующим созданием на их основе композиционных материалов для технологического оборудования.

«Среди молодых ученых-финалистов сложно определить фаворитов. Все их проекты хороши и заслуживают самых высоких оценок», — резюмировала Анастасия Лапко.

БЕЛТА