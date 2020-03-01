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Минздрав расширяет перечень больниц, куда будут направлять пациентов с подозрением на коронавирус

01.03.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медики продолжают проверять граждан, которые приехали в Беларусь из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, где зафиксированы наибольшие показатели заболеваемости новым коронавирусом. В связи с тем, что количество пациентов, которых нужно обследовать и госпитализировать, увеличилось, Минздрав расширил перечень больниц, где их будут размещать.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минздрав проверит на коронавирус всех, кто прибыл из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии в период с 20 февраля.

Граждан с симптомами респираторных заболеваний будут размещать не только в Минской инфекционной больнице, но также в терапевтическом корпусе Минской клинической больницы № 6, а также в инфекционных отделениях областных больниц.

В настоящее время в больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

Напомним, впервые коронавирус в Беларуси был обнаружен 27 февраля — у студента из Ирана, который приехал на учебу в БНТУ. У отца невесты иранского студента, который контактировал с ним в Минске, тест показал сомнительный результат. Еще один случай зафиксирован сегодня в Витебской области — пациентка недавно вернулась из Италии, в поездке с ней было также двое коллег, у них проблем со здоровьем не обнаружили.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске пациентов будут направлять не только в инфекционную, но и в больницу № 6.
 
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