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Минздрав расширяет перечень больниц, куда будут направлять пациентов с подозрением на коронавирус
01.03.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медики продолжают проверять граждан, которые приехали в Беларусь из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, где зафиксированы наибольшие показатели заболеваемости новым коронавирусом. В связи с тем, что количество пациентов, которых нужно обследовать и госпитализировать, увеличилось, Минздрав
Минздрав проверит на коронавирус всех, кто прибыл из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии в период с 20 февраля.
Граждан с симптомами респираторных заболеваний будут размещать не только в Минской инфекционной больнице, но также в терапевтическом корпусе Минской клинической больницы № 6, а также в инфекционных отделениях областных больниц.
В настоящее время в больницах
Напомним, впервые коронавирус в Беларуси
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В Минске пациентов будут направлять не только в инфекционную, но и в больницу № 6.
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