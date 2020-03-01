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У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат

01.03.2020 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV.

Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения, пояснили в Минздраве. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

Сейчас состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

В Минздраве сообщили, что в настоящее время в больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

 
 
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Сейчас состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика.
 
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