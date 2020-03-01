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У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат
01.03.2020 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения
Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения, пояснили в Минздраве. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.
Сейчас состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.
В Минздраве сообщили, что в настоящее время в больницах
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Сейчас состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика.
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